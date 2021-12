“Hoy me gustaría acabar el programa recordando una historia maravillosa que te da como un chispazo, que te reconcilia con el misterio (…) Esta historia me ha dado fuerza y fe en el misterio primigenio que me trajo hasta aquí y que me hace preguntarme si hay vida más allá de este (…) Estaba yo presentando con otros compañeros el libro de César Carballo cuando una madre y una hija se acercaron hasta a mí para contarme una historia.