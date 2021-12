El libro maldito de la semana: "Ha sido censurado por racista y su autora insultada y atacada"

“Este libro es muy interesante porque nos permite hablar de la corrección política, se trata de un caso bastante espectacular, a mí concretamente me fascinan este tipo de historias (…) Cuando empecé a leer sobre esta polémica pensé que iba a ser algo polémico pero empezó a crecer sin parar, un libro maldito porque son muchos los que creen que provoca malos actos en los que lo leen”.

El motivo de que este libro y también su autora estén marcados no es otro que el tema del racismo : “Cummins decide escribir una novela en Estados Unidos en 2016, un momento en el que se habla enormemente del tema de la inmigración con Méjico y el muro que Donald Trump pretende construir”.

“Por la apropiación cultural, según esto una persona blanca como Cummins no tiene derecho a hablar de la experiencia de los migrantes mejicanos, algo que vemos a diario cada vez más extendido, si no están dentro de un colectivo no puedes hablar de él”.