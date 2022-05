Cuánto sabes de Ptazeta: desde sus tatuajes hasta su mayor fobia

El éxito le llegó en plena pandemia gracias a las canciones que subía a Instagram que ella misma componía. Con el tema 'Mami', escrita también por Juacko, la artista canaria llegó como un torbellino al panorama musical de nuestro país y no ha parado de componer y de publicar canciones. Este éxito la dejó en "shock", "me costó al principio, me desequilibró un montón, pero ya me he acostumbrado", asegura Ptazeta.