Måneskin es uno de los grupos más famosos a nivel internacional y estarán en el CCM ¡Conócelos!

Hace un año que vimos a Maneskin actuar en Eurovisión y petarlo por todo lo alto. El grupo compuesto por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio se marcó un temazo que arrasó en las votaciones del festival. La canción era “Zitti e Buoni”, y ahora estamos flipando porque ¡vamos a escucharla en directo! Sí, y es que aún estamos que no nos lo creemos, pero van a estar en el festival Coca-Cola Music Experience ¡y no nos lo queremos perder! Seguro que también te sabes otros de sus exitazos, como “Beggin” o “I wanna be your slave”, pero hay cosas que no conoces de ellos… ¡Y te las vamos a contar!