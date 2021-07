Tini es fan de los tatuajes y tiene 5 (de momento), que significan cosas importantes para ella. En la muñeca derecha tiene el título de una famosa canción de The Beatles, “All you need is love”. En el brazo izquierdo se tatuó con su mejor amiga un puño con los dos dedos de “amor y paz”. En el dedo anular de la mano izquierda tiene un corazón mini. En la nuca lleva tatuado “Imagine”, su canción favorita de The Beatles. Y el más reciente es la silueta de una rosa, con tallo y espinas, y lo tiene en la pierna derecha. ¡Y seguro que no va a ser el último!