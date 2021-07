Nos encantan las canciones de Ana Mena, y no hemos parado de cantar y bailar temazos suyos como “Se iluminaba”, junto a Fred de Palma y que ha reventado las listas de éxitos en Italia, o “Se fue”, donde nos contaba la historia de un amor de verano. Y es que Ana Mena es puro talento hasta el punto que, al tiempo que ha lanzado sus propios temas musicales, ha colaborado con artistas como Thalía, Carlos Baute o Becky G. Pero ¿sabías que también puedes disfrutar de esta malagueña en series de televisión y en películas? Nosotros te lo contamos mientras preparas las palomitas y descubres a la Ana Mena actriz.

Es posible que no te suene mucho el nombre de Marisol, pero seguro que has escuchado más canciones suyas de las que te imaginas. Fue la niña prodigio del cine español, cantaba, bailaba, actuaba y derrochaba simpatía por todas partes .Algo así como Ana Mena, que ya lo petaba de pequeña cantando junto a Abraham Mateo en concursos infantiles y al mismo tiempo se lanzaba a ser actriz. ¿Cómo no iban a pensar en ella para interpretar a Marisol en esta mini serie? Además, para Ana Mena fue la gran oportunidad de demostrar que era tan buena cantando, como actuando.