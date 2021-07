Le encantan los caballos y comparte tattoo con su hermano: Así es Manuel Turizo

Pero hay muchas cosas que aún no sabes de este reguetonero colombiano que lo está petando en todo el mundo. Te lo contamos aquí mismo: cómo conoció a su chica, con quién comparte tattoo, ¡y muchas cosas más!

Manuel Turizo se declara como un auténtico amante de los animales, y para él montar a caballo es “una pasión que no se puede explicar con palabras” . Le hemos visto en redes super cariñoso con sus caballos, y entendemos que para él son una parte muy importante de su vida.

Manuel y su hermano Julián son inseparables. Los hermanos Turizo comparten su pasión por la música desde pequeños, y no puede haber mejor rollo entre ellos. Y para demostrarlo, se han tatuado entre los dos la cabeza de un lobo en la parte interna del brazo . Cada uno tiene media cara, y si juntan los brazos se puede ver el lobo completo ¡y es bestial!

Además de su pasión por los caballos, Manuel Turizo no se separa de su perrita, un bulldog francés que se llama Ari. El cantante no deja de mimarla, y no nos extraña porque es una monada.