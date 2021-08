¿Eres capaz de encontrar el candado que está abierto? Atrévete con este reto viral

Esa es la pregunta que tienes que resolver y, a ser posible, ¡en solo medio minuto! Aparentemente todos los candados de la ilustración están cerrados, pero no te dejes engañar por las apariencias, hay uno abierto y tu misión ahora es encontrarlo. Hay decenas de ellos, así que no te preocupes, sabemos de sobra que no es nada fácil de resolver. Eso sí, si lo consigues, te aseguramos que entrarás directamente en el grupo de los elegidos. Concéntrate a tope y ¡vamos allá!