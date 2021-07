Te lo advertimos, el reto no es fácil, pero no hay nada que nos guste más que ponernos a prueba. Gergely Dudás es un auténtico crack creando acertijos visuales , y este es el último de ellos. Estamos deseando que lo hagas porque vas a tener que poner a funcionar toda tu agudeza visual, sin despistarte pensando en comerte uno de estos helados.

¿En qué consiste? A Dudás le encanta que sus acertijos se correspondan con la época del año ¡y este es super veraniego! Tienes que encontrar, entre todos los helados, el único que no se repite en todo el dibujo . Y para que sea un auténtico reto, date caña y comprueba si eres capaz de hacerlo en menos de un minuto. ¡Vamos allá!

Vale, ha pasado el minuto y aún no lo tienes. A un montón de seguidores de Dudás les ha pasado lo mismo. Así que no te rayes y usa las pistas que te damos. Esta es la primera: es un helado de dos sabores.

Vaaale, a lo mejor no es la mejor pista porque hay un montón de helados de dos sabores. Pero esta es mucho mejor: está muy lejos del pingüino.

¿Sigues sin verlo? No te rindas porque esta es la pista que te falta: no es un helado de cucurucho. ¿Ahora sí? Pues venga, que te damos la solución para que compruebes que no hay acertijo que se te resista.