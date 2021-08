Funzo & Baby Loud, pop urbano y un buen rollazo que no te puedes perder

Se llevan 5 años de diferencia, pero eso no les impide entenderse y tener un buen rollazo entre ellos que se nota a kilómetros. ¿Quieres conocer mejor al dúo que está revolucionando el pop urbano ? ¡Te lo contamos todo!

Adrián (Funzo) y Juan Carlos (Baby Loud) no se cortan a la hora de reconocer que se pusieron su nombre artístico porque, sencillamente, les gustaba cómo quedaba. Les encantaría contar que detrás de estos nombres hay una gran historia, pero ellos son super claros y no se inventan nada. Es más, en un principio se iban a llamar Funzo & Rvre, pero cuando llegó el momento no les convencía nada, querían otra cosa y les pareció que Funzo & Baby Loud quedaba mucho mejor. Y acertaron ¡porque lo han petado!