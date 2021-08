Así es Aleesha, la artista de música urbana que lo peta en todas partes

Aleesha es una revolución musical: inclasificable, super talentosa y con muchísima personalidad.

Estará en el Coca-Cola Music Experience ¡y no nos la queremos perder!

Te lo contamos todo sobre una de las artistas con más rollazo del panorama musical.

La artista ibicenca es uno de los nombres más fuertes de la música urbana en España. Aleesha lo tiene todo: una imagen super potente, una actitud brutal y talentazo musical. Por eso lleva petándolo desde que subió su primer tema a YouTube (que ya está borrado) y desde entonces ha dejado claro que no va a permitir que la encasillen. La han llamado la Rihanna española, ha trabajado con artistas como C.Tangana o Recycled J., y ahora nos toca fliparlo con su directo en el próximo Coca-Cola Music Experience. ¿Quieres saber más sobre ella? ¡Te lo contamos!

De Ibiza a Barcelona por un sueño

A Aleesha nada la detiene y eso nos encanta de ella. Nació en Ibiza, pero sabía que para hacer música tenía que irse a vivir fuera. Primero pensó en Londres, pero Barcelona le pareció mejor y allí se fue con su hermana. Nos flipa cómo cuenta que allí buscó curro para vivir y que consiguió uno que le dejaba dos días libres a la semana para hacer música. Ella tenía claro su sueño, así que ¡iba a por él a tope!

No quiere que todas sus canciones suenen igual

Ya te hemos dicho que no quiere que la encasillen. Aleesha tiene super claro que no va a ser predecible, y que va a hacer la música que le apetezca en cada momento. No quiere que todas sus canciones suenen iguales, dice que para eso ya habrá otros artistas. La música, según ella, se siente, sea del género que sea. Por eso cuando creyó que todo el mundo iba a pensar que solo hacía trap por cómo lo peto su primer tema ¡decidió borrarlo!

Su primer aka era Baby Uzi

Así se hacía llamar cuando sacó su primer tema, pero admite que entonces no tenía ni idea del poder que tienen las redes sociales. Y se dio cuenta de que sin no abandonaba ese nombre todos la iban a conocer así y ya no podría cambiarlo. Y la verdad es que su nombre, Aleesha Rose, mola muchísimo más.

“No Man”, un temazo con mensaje

Si buscas una cantante con letras que cuenten cosas, y no solo melodías pegadizas, esa es Aleesha. Cuando compuso “No Man” quería hacer una canción que fuese un himno y que hablara de la libertad ¡y lo consiguió! Según ella es su pista más feminista, porque habla de que las mujeres puedan bailar y vestirse como les dé la gana sin dar explicaciones a nadie. La ibicenca lo tiene claro: ¡sé como tú quieras!

Le gusta componer en inglés