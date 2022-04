Isaac (Lobo) rompe su silencio sobre el embarazo de Lucía: "Creo que era algo que teníamos que contar los dos"

" Estoy embarazada de Isaac . Estoy bien, estoy contenta. Estoy feliz. Yo me comprometo a venir el lunes a contarlo todo, pero yo necesito irme a mi casa con mi familia, estaba muy nerviosa y no podía más. No sabía como disimularlo, en la fiesta y todo...Por eso no sabía cómo estar con ellos", ha dicho rompiendo a llorar

Isaac ha roto su silencio en redes sociales y ha respondido a la noticia de su ex: "Bueno chicos ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho. No he dicho anda antes porque había decidido respetarla, yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso", cuenta.