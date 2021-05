Santiago Abascal ha arremetido en varias ocasiones contra Mariano Rajoy por las decisiones que tomó cuando era Presidente del Gobierno. El líder de Vox se refería al Partido Popular como “la derechita cobarde” y acusaba al gallego de seguir la estela de Zapatero a la hora de gobernar. Mariano Rajoy ha visto estas imágenes durante la entrevista con Sonsoles Ónega y se ha querido mantener al margen: “Yo no creo en la política de confrontación. No me gustan los partidos que están en los extremos, pero los respeto absolutamente”, ha dicho en referencia a Vox y a Podemos.