“Fue uno de los momentos más delicados que tuve en el periodo de gobierno y especialmente en la crisis. Mi preocupación fundamental era no dañar la democracia”, afirmó el expresidente durante la entrevista con Sonsoles Ónega. Ante las protestas, el Gobierno tenía dos opciones: o desalojar la Puerta del Sol o esperar y que los manifestantes se acabaran retirando por desgaste. El Ejecutivo optó por esta segunda opción, pese a las críticas de algunos miembros del PP como Esperanza Aguirre.

¿Se lo tomó como una protesta contra su Gobierno?

¿Cómo interpretó Zapatero esas protestas ciudadanas? El exmandatario socialista afirma que todo pertenecía al contexto de la crisis económica. Afirma que vivió con “desgarro” cada noticia sobre las tremendas cifras de paro, que afectaban mucho a los jóvenes. Pero los gritos de “no nos representan” no se los toma como algo personal: “Nunca interpreté esa protesta como una crítica democrática a mi gobierno. La reacción social era por la situación socioeconómica”. Zapatero afirma que no se arrepiente de no haber desalojado la plaza y cree que se hizo lo correcto.