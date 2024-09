Así es Alain, el vinicultor más joven de Labastida: "Me he criado aquí, no concibo otra vida fuera del pueblo"

"Me he criado aquí. No concibo otra vida fuera de mi pueblo. Si yo quería poder vivir en mi pueblo trabajando de lo que me gusta, pues me tenía que buscar la vida. Entonces fue cuando me lancé a hacer vino", cuenta Alain. Además, ha trabajado en otras bodegas alrededor del mundo, concretamente en Bergoña y California. Y por si fuera poco, sabe cuatro idiomas. Alain, una mente privilegiada en toda regla que hemos podido conocerla gracias a 'Volando voy'.