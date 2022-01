Análisis de Uncharted: Colección Legado de los Ladrones: una remasterización poco ambiciosa

Pues la respuesta es un poco complicada de responder, dependiendo de las ganas que tengas de volver a vivir estos dos juegos con algunas mejoras gráficas. Y es que estamos ante una remasterización muy básica. Las mejoras se reducen a las tres opciones gráficas: el modo calidad, que permite resolución a 4K y 30 fpsm el modo rendimiento, con una resolución a 1440p y 60 fps y el modo rendimiento+ que permite llegar a los 1080p y los 120 frames por segundo si tienes una televisión compatible.



Y el problema principal es que ya está, no hay más. Esta colección de dos juegos tan icónicos y tan recordados no lleva incluido absolutamente ningún contenido extra. Y es algo que sí que echamos en falta, sobre todo si ya exprimimos al máximo ambas aventuras en la generación anterior. De hecho, por no tener, hasta le falta algo con lo que sí contaba la entrega original de Uncharted 4: su modo multijugador. Ni siquiera se ha exprimido las fabulosas posibilidades táctiles del DualSense. Quitando algo de resistencia en los gatillos cuando disparamos o cuando aceleremos el 4X4, nada más.