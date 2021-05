Ya disponible el parche para PlayStation 5 de The Last of Us Parte II

El parche habilita el juego para ser disfrutado a 30 o 60 frames por segundo

Sony anuncia que es solo el primer paso de lo que Naughty Dog tiene preparado para PS5

Sony Interactive Entertainment ha anunciado que el parche para PlayStation 5 de The Last of Us Parte II ya está disponible para descarga. Esta actualización, correspondiente al parche 1.08 de The Last of Us Parte II, habilitará el juego a 60 o 30 fotogramas por segundo en PS5, lo que permitirá elegir entre ambos modos en las opciones de pantalla.

La elección de la velocidad de fotogramas complementa, además, al resto de mejoras que forman parte de la retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 4, como una resolución mejorada o tiempos de carga más rápidos. Y Sony afirma que este parche es solo el primer paso de lo que Naughty Dog está preparando para PlayStation 5 y adelanta que próximamente se comunicarán más novedades.





The Last of Us Parte II ha logrado un éxito sin precedentes al ser el videojuego más premiado en la historia de The Game Awards y al conseguir más de 300 galardones a Juego del Año, entre los que se incluyen el premio al Mejor Juego de los Premios BAFTA, o el Ultimate Game of the Year de los Golden Joystick.