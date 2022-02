Análisis de Unbound: Worlds Apart. Saltando de mundo en mundo

Hace unos seis meses que Unbound: Worlds Apart se lanzó en PC y Nintendo Switch pero ahora, con la llegada a PlayStation y Xbox , que nos hemos podido ocupar de esta pequeña maravilla. Una aventura en 2D bellamente diseñada, con dibujos creados a mano y coloreados con oleo y acuarelas, que presenta una jugabilidad muy peculiar que la hace única. Se trata de un metroidvania con un protagonista que no tiene ataques de ningún tipo, ni dash, ni doble salto, ni movimientos especiales o arboles de habilidades. Pero puede abrir portales a otros universos paralelos.

La historia de Unbound: Worlds Apart es más vieja que los videojuegos: nuestro protagonista, Soli, es un pequeño que ve cómo su aldea arde en llamas por el ataque de unos terribles demonios y, tras eso, tendrá que intentar sobrevivir y restaurar la paz en su aldea, reuniendo además a los desperdigados aldeanos. Pero la historia de este peculiar mundo nos cuenta que sus habitantes eran capaces de abrir portales que conectaban diferentes mundos , una habilidad que fue abandonada por la presencia en uno de ellos de unos terribles demonios devoradores de mundos. Para intentar retener la amenaza, y que no se extendiera a otros mundos, los magos decidieron clausurar los portales. Pero el mal se terminó abriendo paso, y la aldea de Soli se vio engullida por el mismo.

La narrativa de Unbound no tiene demasiado peso, aunque tenemos una historia detrás y se nos va contando y completando a medida que avanzamos. Aquí lo que prima es la habilidad pura y dura . Habilidad para controlar los tiempos, abrir y cerrar los portales en el momento adecuado, pero también afinar los saltos, aprendernos los comportamientos de las criaturas que nos acechan, pegarnos a una pared para evitar una caída, etc.

Las seis o siete horas que lleva completar su historia principal no dejará de sorprendernos en cuanto a dinámicas y combinaciones de jugabilidad. Además, esas horas pueden ampliarse buscando los objetivos secundarios del juego, unos aldeanos perdidos que hay que encontrar por el mapeado, en zonas ocultas, y dar con ellos es todo un desafío que encantará a los completistas. Y, como buen metroidvania, podemos volver atrás en el laberíntico mapeado para encontrar esas zonas ocultas, eso extras, esos lugares donde antes no podíamos acceder.

Unbound: Worlds Apart es un juego sobresaliente, un ejemplo más de las maravillas que pueden llegar a ofrecernos algunos estudios independientes. Un curioso y original metroidvania que no repite los tópicos y mecánicas vistas ya otras veces en el género. No sólo eso, sino que prescinde de la mayoría de ellas. Aquí no hay ataques, ni dobles saltos, ni dash ni nada que ya conocemos. Es increíble cómo con la habildiad de generar un portal a otro mundo se puede generar tanta variedad de mecánicas y situaciones en todas sus horas de juego. Un juegazo.