Análisis de Shadow Warrior 3: ninjas, gore y cintas de vídeo

Armas, katanas, monstruos aterradores y mucha pero mucha violencia son las bases de la franquicia Shadow Warrior , que recientemente ha recibido su tercer capítulo. Shadow Warrior 3 , desarrollado por Flying Wild Hog y bajo el sello de Devolver Digital no quiere destacar como un triple A, tampoco desmarcarse como algo diferente sino simplemente ofrecer lo que mejor sabe . Acción, secuencias en las que hacer frente a un sinfín de enemigos y por otra parte permitir al jugador desconectar y descargar grandes dosis de adrenalina.

Hablando un poco más de la historia tras esta saga, Flying Wild Hog rescató Shadow Warrior hace unos cuantos años trayendo de vuelta la saga que fue creada por 3D Realms, quienes dieron vida entre otros al famoso Duke Nukem. Teniendo este precedente en mente ya sabemos a lo que nos enfrentamos, a un juego que ha sabido adaptarse con el paso del tiempo y que ha bebido de franquicias cuyas formulas han causado mucho impacto en la historia reciente. DOOM o Serious Sam son dos claros ejemplos que sin pretensiones introducen al usuario en una localización con un buen espacio para desplazarse, hacer frente a hordas de enemigos y con un eficiente arsenal de armas para acabar con todos ellos.

Lo Wang, Wang para los amigos, es nuestro protagonista. Un famoso guerrero conocido por ser muy habilidoso tanto con las pistolas como su katana le han hecho labrarse un nombre en este mundo. Pero, algo ha ocurrido en el momento que lo vemos completamente derrotado por una deidad desconocida ha sido liberada por error. Como es lógico, continuando con la estética del lejano oriente, un dragón de grandes dimensiones campa a sus anchas y con muchas ganas de sembrar el caos. No todo está perdido ya que pronto se encontrará con Orochi Zilla, quien antiguamente fue uno de sus archienemigos y con el que ahora trabajará codo con codo. Eso sí, sin destripar la historia, no será la única cara conocida y no tienen por qué estar del lado de Wang.