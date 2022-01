Análisis de Rune Factory 4 Special para PS4, Xbox One y PC

Nombres que os sonarán como Stardew Valley , Story of Seasons , Animal Crossing e incluso el spin-off realizando con Doraemon en Story of Season son algunos de los conceptos que se han ido tomando a lo largo de los años. Rune Factory 4 Special vio la luz en Nintendo Switch en 2020 , siendo además una pequeña reinvención de lo ya visto en Nintendo 3DS. Muchos cambios tanto en lo técnico como en lo jugable, novedades y mucho que hacer y que descubrir son varios de los obsequios que nos trae una versión especial que hace honor a su nombre.

La mecánica principal de Rune Factory es la exploración de mazmorras y de territorios junto a tu personaje. Este es un concepto al que se le ha dado mucha importancia durante la evolución de la franquicia y que en Rune Factory 4 Special no será una excepción. Investigar numerosas zonas, avanzar en la historia y utilizar tu dirigible para explorar territorios será la tónica predominante mientras se conoce a una variedad de personajes. A esto debemos añadir un sencillo sistema de combate que no quiere chopear toda la atención y protagonismo, sino todo lo contrario, pasar desapercibido y dejar el foco principal en explorar y explorar.

Todo aquello que hagamos, ya sea avanzar por un nivel y completarlo, acabar con una serie de enemigos o un jefe final otorgará una serie de puntos de experiencia que permitirá desbloquear habilidades. Al mismo tiempo, hablar con la gente y otorgar "respuestas correctas" en los diálogos, hacer regalos a un ciudadano o simplemente plantar frutas y verduras también proporcionarán una agradecida subida de nivel . Esto hace que el personaje se vea beneficiado en puntos de vitalidad, desbloquear nuevas habilidades, etc. Una de las ventajas de Rune Factory 4 Special es el equilibrado automático de las estadísticas del personaje, haciendo que el protagonista progrese de la misma forma y no se encuentre desbalanceado.

No podemos olvidar otro de los ingredientes interesantes de la franquicia y que se dan cita en Rune Factory 4 Special: la agricultura y la ganadería. Montar tu propia granja es algo típico de la saga, pero por ver primera se da la opción al inicio de añadir esta característica o no. Esto da por un lado que al no incluirla nos centremos en la historia y los combates mientras que por otro lado se proporcionarán tareas como recolectar madera, fruta y verduras para ayudar a los habitantes del pueblo. Los controles y acciones son de lo más sencillas, bebiendo de las mecánicas de los juegos que ya habíamos mencionados y que con un par de acciones permitirán plantar cualquier semilla y animales. Es cierto que los niveles de personalización no llegan a ser tan profundos como otras entregas del género, pero sí es de agradecer tener ese pequeño parón mientras se lucha en mazmorras.