Análisis de NEO: The World Ends With You para PS4

Si viviste de cerca el mundo de los videojuegos hace casi tres lustros, te sonará la irrupción de un JRPG que era novedad y llegaba de la mano de Square Enix. Llegar apadrinado por una empresa que nos ha traído sagas como Kingdom Hearts o Final Fantasy es como un arma de doble filo. Con uno te va a ser fácil cortar la tarta que conforma el panorama del videojuego, pero con el otro, si no andas diestro, te puedes cortar.



Se puede decir que aquel The World Ends With You se quedó con ambos filos algo mellados. Ni llegó a calar como se esperaba ni fue un fracaso absoluto. Lo que sí consiguió, con aquel estilo tan peculiar y apoyado en las buenas críticas que cosechó entre la prensa, fue hacerse un hueco en el corazón de los jugones, y convertirse en uno de los juegos más queridos de su generación.

Con estos antecedentes llega esta continuación, casi tres lustros después, que además va a servir para despertar la curiosidad de muchos nuevos jugadores que posiblemente se perdieron el lanzamiento del original. Para ir adelantando, ya podemos decir que aunque no llegue a la calidad de aquella primera iteración, y por supuesto se haya disipado por completo el factor sorpresa, NEO: The World Ends With You es un JRPG de corte clásico que te atrapará desde el principio y al que deberías dar una oportunidad.

Una secuela que no requiere de conocer el original

La primera duda que tenemos que despejar es clásica cuando hablamos de una continuación. Máxime cuando ha pasado tanto tiempo entre una entrega y su segunda parte. Si te estás preguntando si es necesario haber jugado a la primera parte para entender esta entrega, la respuesta corta es no. Por supuesto, cuando más entiendas el universo de TWEWY más disfrutarás de este juego, pero la manera en la que se desarrolla su narrativa hace que funcione perfectamente como juego independiente. Aunque yo, que estoy redactando estas líneas, sí jugué al original en su momento, tengo que confesar que prácticamente me había olvidado por completo de toda la historia del juego, y aún así he podido disfrutar de esta segunda entrega sin ningún problema. Lo que sí puedo decir es que después de jugar a esta segunda parte se me han renovado las ganas de jugar al original.

La historia de NEO: The World ENds With You vuelve a tener lugar en Shibuya, la región de Tokyo en la que entre otras cosas se encuentra el icónico cruce de los mil pasos de peatones, y cuya representación sigue siendo una auténtica delicia. Esta localización es la misma que vimos en la primera entrega, aunque esta vez llegamos tres años después de los acontecimientos que se nos contaron en aquella ocasión.

Tanto el escenario en el que nos movemos como los personajes en sí mismos cuentan con un destacado aspecto gráfico que llamará nuestra atención desde el principio. En el prólogo de esta aventura vamos a ver como nuestro protagonista queda con su amigo para degustar una suculenta comida en Shibuya que nos servirá a modo de tutorial para hacernos con los controles y adaptarnos al ambientación del juego. Ya desde los primeros instantes comprobaremos que el estilo que se convirtió en distintivo de la primera entrega ha sido pulido hasta convertir The World Ends With You en un cómic interactivo donde la narrativa nos llega de forma tan fluida como si estuviésemos pasando las páginas de nuestra novela gráfica favorita.

El aspecto visual

Porque si lo primero que nos llama la atención en cualquier obra es la manera en la que esta nos entra por ojos y oídos, con Neo: The World Ends With You vamos a comprobar que el impacto que nos genera desde el principio es una de las columnas en las que se apoya la obra para llegar a nosotros de manera más obvia. Esa mezcla de juego tradicional y manga, incluso haciendo uso de viñetas cuando la situación lo requiere es algo que a este estilo de juego en general le suele sentar bien, pero es que además con el precedente de la entrega original es un complemento perfecto, y casi se puede decir que un personaje más en un juego donde estos ya cuentan con un marcado carisma.

La excusa con la que se nos presenta este llamativo apartado gráfico es una historia que parte de una original premisa. Participar en el Juego de los Segadores. Este consiste en que las personas que hayan fallecido pueden volver a la vida si su equipo gana la competición semanal en la que tienen que cumplir ciertas tareas. Esto nos va a llevar a esforzarnos al máximo por ser nosotros los ganadores, e intentaremos así darle un giro al guión preestablecido... para darnos cuenta de que no podemos.

La historia sigue unos patrones ya escritos y nuestras acciones no las van a cambiar. Es decir, si en ese momento tiene que ganar el otro equipo para dar coherencia a la historia que nos están contando, da igual lo que hagamos que así será. Aunque puede parecer un punto muy negativo, el juego nos lo presenta de tal manera que no resulte demasiado molesto, si no que entendemos bien que es parte de la trama que estamos jugando al igual que pasa con todos los juegos con una historia escrita. Una historia que empieza despacio, a veces incluso nos hace leer demasiado cuando, sobre todo al principio, lo que queremos es familiarizarnos rápido con el juego pero que poco a poco nos va atrapando de manera irremisible.

Porque por supuesto, que la trama esté preestablecida no quiere decir que no haya sorpresas y giros de guión que nos harán querer saber cada día un poco más. Aunque estemos ante la segunda parte de un juego, no es una continuación pura, y la inclusión de personajes nuevos hace que los desarrolladores hayan tenido la sensibilidad suficiente para saber que muchos de los jugadores se acercarán a esta saga por primera vez y por lo tanto no es necesario haber jugado a la primera parte para disfrutar de esta segunda entrega. Lo que sí es cierto, es que a aquellos que jugasen al original, se les premiará con ciertos guiños y conexiones que sólo entenderán ellos.

¡A jugar!

En la parte puramente jugable el juego nos ofrece dos vertientes. Tenemos por un lado la parte de exploración en la que tendremos que cumplir las misiones encomendadas y resolver los acertijos que cada semana nos propongan los segadores. Los puzzles, o acertijos, son una de las aportaciones que le dan al juego un toque distintivo y mucha variedad, puesto que aunque algunos son muy sencillos otros de estos pasatiempos nos obligarán a dar lo mejor de nosotros mismos para poder avanzar. Para ello, tendremos que hacer uso de los componentes de nuestro equipo y sus poderes con el fin de resolver estos acertijos.

Por otro lado tenemos las batallas, los combates propiamente dichos. Para hacer uso de nuestros ataques deberemos equiparnos con unos pines, y activarlos usando los botones de nuestro controlador. Esto nos da la libertad de usar estos pines de manera individual o de combinarlos como mejor nos parezca que nos serán de utilidad. El cómo combinemos estos más de 300 poderes representados por pines será muchas veces la clave para acabar decantando la batalla a nuestro favor. Además, como en todo juego de rol que se precie, las habilidades de nuestros protagonistas se verán potenciadas por su vestuario, que podemos adquirir en unas cuantas tiendas de Shibuya.

Los extras

Si eres de esos completistas que gusta de ver el 100% del juego completado estás de enhorabuena, porque además de todos los elementos de vestuario que acabamos de nombrar, Shibuya incluye una serie de coleccionables que hará que pases un buen puñado de horas intentando encontrar todos. Además de los clásicos que nos desbloquearán, por ejemplo, partes de la maravillosa banda sonora, tenemos un árbol en el que podremos comprobar la relación entre nuestros personajes, y que nos servirá para ayudarnos a desbloquear todas las interacciones.

