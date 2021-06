Análisis de Final Fantasy VII Remake Integrade para PS5

En el casi cuarto de siglo que ha pasado desde su llegada a nuestras PSX, su leyenda no ha hecho más que acrecentarse. Y después de un remake muy digno en la anterior generación, llega por fin la edición definitiva. Final Fantasy VII Remake Integrade es una lección sobre como hacer una reedición. Más que un juego, es un manual para que las compañías que quieran reeditar sus éxitos sepan los pasos a seguir. Si hace un par de años Capcom mostró ese camino con su remake de Resident Evil 2, ahora Square Enix nos da otra masterclass sobre como hacer lo propio.

Un manual para aprender cómo se hace una reedición

No vamos a hablar mucho en este artículo sobre Final Fantasy VII, un juego de sobra conocido por todos los jugadores, y cuyo remake lleva entre nosotros más de un año , si no que nos vamos a centrar en las virtudes de esta nueva edición, haciendo especial hincapié en ese extra que ha sido el motivo para que muchos nos decidamos a dar el paso y volvernos a poner en las botas de Cloud Strife para poner nuestras habilidades al servicio de Avalancha . Ese contenido extra, que nos trae de nuevo a Yuffie , es uno de los grandes alicientes de este Final Fantasy VII Remake Integrade. Por supuesto que las mejoras gráficas y técnicas de esta versión Integrade del remake son importantes, tanto que convierten al clásico Final Fantasy VII en un juego que se muestra con total dignidad en esta generación.

Es seguro que Yuffie Kisaragi no era el personaje más popular de Final Fantasy VII , pero sí que generó el suficiente ruido como para que su vuelta haya sido acogida con pasión por los fans de la saga. Además, su nuevo rol como agente especial ayuda a aquellos que no la recuerdan, y haciendo que Yuffie sea un personaje prácticamente nuevo para todos los jugadores . Es un personaje que rezuma dulzura y carisma a partes iguales, y controlar a esta ninja en esta nueva generación es un placer para todos los que pasamos unas cuantas horas jugando al original hace ya una pila de años.

Pero esta nueva Yuffie no es el único aliciente de este contenido descargable. También tendremos la oportunidad de conocer a nuevos personajes como Sonson . Un joven ninja que fue discípulo del padre de Yuffie, lo que hace que la relación entre estos dos jóvenes protagonistas del DLC sea bastante interesante, y nos va a apetecer jugarlo en toda su extensión para intentar conocer más a este nuevo personaje. Es, como decíamos, otro de los alicientes de este INTERmission.

No hay que olvidar que INTERmission tiene lugar a la misma vez que lo acontecimientos que ya conocemos y que hemos vivido con Cloud, por lo que también es interesante jugar a esta historia desde un punto de vista totalmente nuevo y diferente. La acción se centra prácticamente entera en el Sector 7, y aunque visitaremos algunas zonas nuevas de esta parte del mapa, no es aquí donde está el potencial de INTERmission. Es cierto que si jugando a Integrade ya nos quedamos con ganas de la segunda parte del Remake, este INTERmission no hace más que acrecentar esas ganas, gracias en parte a la esperanza de visitar entre otros escenarios el pueblo natal de Yuffie.