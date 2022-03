Análisis de MeteoHeroes ¡Juntos por el planeta!, plataformas y conciencia ecologista para los más pequeños

Así, la serie infantil MeteoHeroes llega en formato interactivo gracias a una alianza entre PlayStation Talents y Mondo TV Studios. Estos pequeños y simpáticos superhéroes ecológicos dan el salto al videojuego en una producción española, gracias a Gammera Nest (creadores de Nubla o Aces of the Multiverse) y rBorn Games, autores de The Five Covens. El resultado es un título muy sencillo, pero también muy asequible y entretenido para los más pequeños.