Análisis de Headland: lucha por tu imaginación

Si dijéramos nombres probablemente pocos o prácticamente ninguno os sonará, dado que han dedicado una parte de sus desarrollos a los mercados móviles de iOS y Android. La franquicia Conduct con entregas como Conduct Deluxe!, Conduct Ar! o Conduct Together!, este último lanzado en Nintendo Switch, son apuestas por simulaciones a pequeña escala. Por otra parte, Planet Life o Fly Together apuestan por la vida planetaria y manejar aviones de todo tipo respectivamente.

Hoy nos pondremos en otra tesitura, un concepto de juego diferente a lo mencionado anteriormente y que pretende indagar en la imaginación, destinado sobre todo a los más pequeños de la casa con fases de plataformas y aventura de gran sencillez y sobre todo mucho colorido. A pesar de ser un videojuego cuya concepción haya sido destinado a un público infantil no quita que aquellos más adultos puedan pasarlo en grande explorando este mundo, cargado de desternillantes diálogos y momentos que sacarán más de una carcajada además de proporcionar coleccionables y secretos que descubrir.

Pero primero centrémonos en su trama argumental donde encarnaremos a Nor, un joven que tiene la misión de salvar el mundo de Headland. Lo que a priori parece una historia más que explotada y utilizada en el mundo de los videojuegos se torna en toda una odisea donde se debe reconstruir la imaginación. Así es, esta ha sido destrozada y la principal misión será explorar y buscar la forma de restaurarla tal y como se encontraba. Esto llevará a Nor a recorrer múltiples fases donde conocer a personajes estrafalarios, luchar contra otros habitantes no tan amistosos y fomentar la exploración.