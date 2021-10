Análisis de Kena: Bridge of Spirits, una preciosa aventura para PS5, PS4 y PC

Todavía muchos recuerdan cuando fue presentada PlayStation 5 en su evento especial allá por el 2019. Muchos fueron los videojuegos que, de forma muy llamativa, supieron captar las miradas de aquellos futuros compradores y que ahora en su mayoría son poseedoras de la nueva consola de Sony. El nuevo Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte , Spider-Man: Miles Morales o este Kena: Bridge of Spirits fueron algunas de las grandes sorpresas junto al sorprendente e innovador diseño elegido para la consola. Ha pasado un largo tiempo desde que vimos por primera vez esta obra de Ember Lab , además de un ligero retraso de un mes en su lanzamiento que impacientó aún más a los jugadores.

Nuestra protagonista tiene una gran responsabilidad ya que viene de una larga tradición familiar que durante generaciones han actuado de guías espirituales. Pero, no es oro todo lo que reluce, ya que algo ha ocurrido en esta aldea y sus zonas más cercanas, haciendo que su vasta y bella localización se vea infestada de unas plantas que crean monstruos vegetales . Todo esto aparentemente no tiene ningún sentido y que debe ser desgranando a lo largo de este camino.

Su mecánica de juego ha sido muy trabajada y nos trae muchos recuerdos, ya que tiene ese aire añejo de plataformas en tres dimensiones que tanto echábamos de menos y que embaucó a muchos a principio de siglo. Fases de plataformas, puzles con una dificultad que aumentará con el paso de las horas, armas, curva de mejora del personaje... conceptos que quizás se han ampliado en exceso y no hacen tan accesible su jugabilidad. Kena irá en todo momento armada con un bastón, un báculo repleto de fuerzas mágicas que usar como arma.

Para salir algo más de la tónica de combate directo y golpes con el bastón a diestro y siniestro contamos con los Rot , unas pequeñas y encantadoras criaturas que habitan este mundo y que nos servirán de gran ayuda. Estas, según son descritas en el título, son de una gran timidez y encontrarlas no será tarea fácil, por lo que tocará explorar e investigar los escenarios a fondo para hacernos con el máximo posible. ¿Cuál es su uso? Principalmente obedecerán a todas las órdenes y comandos que les proporcione Kena , ayudándola a llegar a sitios en un principio inaccesibles o sacrificarse por el bien de la aventura. Si necesitas mover una estatua, mover un obstáculo o desplazar objetos de grandes dimensiones, siempre tendrás a tu disposición a los Rot para echarte una mano.

Estas criaturas también son de gran utilidad durante el combate, pero en un inicio huirán despavoridas ya que además de su timidez son muy asustadizos. Para ello habrá que ayudarlas a ganar un plus de valor durante los combates. A medida que se asesten golpes al enemigo, estas irán rellenando un medidor que simboliza su coraje y una vez activo, nos llevará a tenerlo nuevamente en nuestras manos y listos para recibir órdenes. Si deseas mandarlo al ataque para que aseste un golpe y tenga K.O a un enemigo durante unos segundos o combinarlo para usar una técnica especial, da por hecho que estos encantadores compañeros estarán dispuestos a contar contigo. Esto es muy de agradecer ya que, en cierta forma, la presencia de los Rot le añade un nivel más de profundidad al combate y no sentirte constantemente machacando botones y utilizar las mismas armas. Por lo que esto, unido a que te acompañarán en puzles y fases de plataformas, le da un plus más a sus mecánicas.