Análisis de Ratchet & Clank: Una dimensión aparte para PS5, cuando una dimensión no es suficiente

Vuelven Ratchet y Clank con una nueva aventura diseñada para Playstation 5

Volvemos a disfrutar de no una, sino dos parejas de héroes intentando salvar la galaxia

Una fabulosa aventura que aprovecha todo lo que puede ofrecer PS5

La pareja formada por Ratchet y Clank cumplirá 20 años en 2022. La icónica pareja ha protagonizado aventuras en todas las generaciones de la consola de sobremesa de Sony desde PS2 y, ahora, vuelven con un impresionante título que ha sido creado desde cero para hacer uso de las distintas capacidades de la nueva PlayStation 5. Nunca lucieron tan bien los pelos de Ratchet y los brillos metálicos de Clank. Parece que el subtítulo de “Una dimensión aparte” se puede aplicar de manera literal al nuevo título que llega esta semana al catálogo exclusivo de PS5.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es, desde un principio, una celebración y un homenaje a la historia de los videojuegos creada por estos dos simpáticos héroes, que se han metido en el corazoncito de muchos jugadores de PlayStation a lo largo de estos años. Es una manera de traer a Ratchet y Clank a la nueva generación y demostrar que la nueva consola de Sony es ideal también para lucir un juego de este estilo. Pero esta entrega no sólo va a hacer brillar a estos personajes como nunca antes, también va a enfrentarles a su aventura más compleja. Y es que todo parece volverse mucho más personal.

Hemos exprimido la aventura de Insomniac los últimos días y queremos ser capaces de trasmitiros todo lo que nos ha hecho sentir, evitando molestos spoilers para los que queréis vivir la historia. Un juego que luce espectacular y que vuelve a poner al lombax y a su simpático robot en el olimpo de esta industria.





Un desastre interdimensional

El comienzo del juego es una fabulosa excusa para ponerse al día de las aventuras de Ratchet y Clank, sobre todo para aquellos que no hayan disfrutado de las entregas anteriores. Los amigos de la pareja les organizan un desfile para celebrar los éxitos estelares de estos dos héroes, así que los primeros compases del juego los pasamos aprendiendo las habilidades básicas de Ratchet entre aplausos y fuegos artificiales. Pero las demostraciones de habilidad, piruetas y combate contra los malvados se mezclan, entre la euforia de las multitudes, con una escaramuza real contra una panda de esbirros mal encarados que no sabemos de dónde han salido.

Pero tras la exhibición llega el momento sentimental cuando Clank quiere agradecer tantos años de amistad y aventuras compartidas con el simpático Lombax. El pequeño robot ha construido un ‘Dimensionador’, un aparato que permite viajar entre dimensiones y que permitirá a Ratchet, si acepta el regalo, continuar la búsqueda de otros Lombax. Si no ha encontrado ni rastro de otros individuos de su misma especie en esta dimensión, tal vez es el momento de viajar a otra para seguir la búsqueda.

Pero, por supuesto, las cosas no pueden salir tan bien y el inefable Dr. Nefarius se presenta en medio de la fiesta y roba el Dimensionador para usarlo en sus propios y poco honestos intereses. Y ese no será el mayor de los problemas de nuestros héroes, sino lo inútil que es el icónico villano. Como no sabe cómo funciona el invento, la lía y provoca un desbarajuste interdimensional, que mezcla esta y otras dimensiones, abriendo brechas interdimensionales inestables por toda la galaxia. Con la intención de arrebatar el Dimensionador a Nefarius, nuestros héroes acaban expulsados a otra dimensión, una terrible versión de su mismo universo donde Nefarius logró su objetivo y se proclamó Emperador Absoluto de la Galaxia. Mal asunto y, por si fuera poco, la icónica pareja acaba separada y tendrán que intentar revertir la situación cada uno por su lado.

La trabajada y entretenida historia de Una dimensión aparte nos ha cautivado y lo ha hecho como si se tratara de una película de animación, de esas que nos apasionan en las salas de cine. Y es que, como ya hemos dicho, esta nueva aventura, guardando muchos elementos de las anteriores, es más profunda, más personal e involucra a cuatro protagonistas y muchos de los personajes secundarios que ya conocíamos (algunos de formas que no imaginábamos). Todo está muy bien narrado y muy bien construido, y la fantástica narrativa se irá colando entre las diferentes misiones que nos harán explorar la galaxia.

Dos parejas para repartir leña

Como ya hemos dicho, no queremos caer en spoilers innecesarios y, os aseguramos que explicar algunos detalles, incluso algunos relacionados con la estructura del juego y su jugabilidad, haría que se nos escapasen detalles que muchos lectores no nos perdonarían. Pero lo que sí podemos contaros son detalles que ya han sido desvelados por Sony. Como ya hemos dicho, nuestra pareja se separa en esta “dimensión aparte” en la que han aterrizado y tienen que empezar casi de cero para intentar encontrarse y ver la manera de llegar a Nefario y arrebatarle el dimensionador para intentar arreglar la pifia interdimensional.

Afortunadamente nuestros héroes encontrarán aliados. Clank dará con, nada más y nada menos, una Lombax de esta dimensión. Se trata de Rivet, una ágil lombax que lucha en la resistencia contra el Emperador Nefarius en su dimensión y que perdió un brazo en una de sus misiones (aunque tiene un chulísimo brazo robótico). Rivet y Clank se verán obligados a entenderse y formarán un equipo fabuloso, casi tan increíble como el que formaba el robot con Ratchet en su dimensión.

Por su parte, Clank conseguirá contactar con algunos miembros de la resistencia a Nefarius y podrá empezar a moverse por su lado, abriendo camino y buscando los componentes necesarios para intentar trazar un plan que les permita salir de esta. En un momento dado, Ratchet también encontrará a una inesperada aliada, una pequeña y tímida robot llamada Kit, con la que terminará formando un equipo perfecto que les ayudará a salir adelante.

Así, el juego cuenta con no dos, sino cuatro protagonistas. Dos parejas que irán realizando distintas misiones, complementarias entre ellas y que se cruzarán en distintos momentos de la aventura. Pero tranquilo, porque en realidad manejar a Ratchet o a Rivet (con Clank y Kit a sus respectivas y peludas espaldas) es muy similar. Ambos comparten movimientos, habilidades, armas y municiones. Por eso, cambiar de una pareja a otra no supondrá un cambio sustancial en la jugabilidad, por lo que no se hace extraño ni rompe el ciclo del juego. Eso sí, cambian las narrativas y todo aquello que nos descubrirá la historia de los distintos personajes. Además, los artilugios que lleva montado cada uno de los dos lombax cambia ligeramente, aunque son similares en comportamiento.

Que la pareja de protagonistas se haya multiplicado por dos realmente multiplica la diversión, porque hace que la historia sea mucho más rica, sobre todo porque tenemos que conocer el trasfondo de las dos recién llegadas: Rivet y Kit. Las dos tienen una historia en común, aunque no lo saben, y descubrirlo y ver cómo profundizan en sus pasados, sus problemas y sus destinos es de lo más interesante que nos narra esta nueva aventura. Y, además de multiplicar por dos a la pareja protagonista, también podemos decir que esta dimensión aparte multiplica por dos muchas cosas más. Pero no seguimos, que no queremos destripar nada.





Viajando por la galaxia y las dimensiones

Una vez que la aventura está servida, que las parejas se forman y nos agenciamos un par de naves, tenemos la galaxia a nuestra disposición y, como de costumbre en la saga, podremos visitar distintos planetas. Según avanza la historia se nos abrirán distintas misiones disponibles en nuevos destinos, a los que podremos viajar cuando decidamos. Cada uno de los planetas está destinado a una de las dos parejas y ambas se repartirán las tareas. Sólo hay que montarse en la nave y elegir el destino al que viajar.

En cada uno de los planetas nos aparecerá la misión principal, aquella que necesitamos cumplir para avanzar en la historia general, pero también se nos mostrará alguna o algunas misiones secundarias. Los diferentes planetas esconden muchas cosas, entre ellas objetivos secundarios y coleccionables escondidos. Por lo que hay que fijarse muy bien para no dejar escapar nada. Y ya no solo para los 'completistas', sino que los coleccionables y misiones secundarias ofrecen cuantiosas recompensas, entre ellas distintas armaduras que mejoraran nuestras habilidades y defensas (hay una armadura completa por cada planeta y las queremos todas). Además, las armaduras obtenibles en cada planeta suelen ser sobre todo efectivas ante los enemigos que habitan allí.

Una vez en la superficie de cada planeta el juego nos ofrece cierta libertad de exploración, sin poder llegar a llamarlo un sandbox. Eso sí, podemos elegir explorar libremente, dirigirnos a cumplir alguna misión secundaria, buscar coleccionables o acudir a completar los diferentes objetivos de la misión principal. Pero entre unos y otros, y mientras estamos en ese planeta, el juego da la sensación de un pequeño mundo abierto. Además, siempre podemos encontrarnos con la Señora Zurkon y gastarnos nuestros recursos en adquirir nuevas y poderosas armas, además de rellenar munición para todas ellas o aplicar mejoras a las armas que ya llevamos encima.

Entre las misiones de acción en tercera persona que nos llevarán la mayor parte del tiempo (mezcladas con algunas plataformeras y otras de vuelo y combate aéreo), también protagonizaremos algunas en la metálica piel de Clank (o Kit) donde la resolución de puzles será el objetivo principal. Estos puzles serán cada vez más grandes y complejos y tendrán su propia dinámica. Unas misiones distintas que tienen su propi hilo dentro de la historia.





Un catálogo de armas insuperable

Otra vez, uno de los elementos distintivos de esta nueva aventura de Ratchet & Clank es el inmenso, variado y loco armamento que podemos desbloquear y coleccionar para llevar a la batalla. Es cierto que hay algo de exploración y momentos plataformeros, pero el 80% del tiempo nos lo vamos a pegar apretando el gatillo, ya sea para quitarnos de en medio a los cientos de enemigos que se nos echan encima, ya sea para enfrentarnos a ese enemigo gigantesco que espera al final de la fase.

Y para ello tenemos la opción de llevar encima todo tipo de armas, muchas de ellas conocidas de entregas anteriores, algunas otras nuevas versiones de aquellas y muchas nuevas incorporaciones. La tienda de la Señora Zurkon no tiene fin y siempre nos ofrecerá increíbles novedades para armarnos hasta los dientes y mejorar nuestras armas para hacerlas más letales. Algunas son ligeras, pero de gran alcance, otras son más contundentes pero cercanas, hay todo tipo de armas arrojables y explosivas, otras sirven para paralizar a los enemigos, otras generan esbirros que nos ayudan en el combate, etc.

Hemos disfrutado como enanos con la pistola explosiva que alcanza a varios enemigos de lejos, el contundente castigador que te quita a los enemigos de encima, la precisa bomba pulverizadora, la genial chimpinena (que genera Señores Champi, unos aliados geniales que no dejan de disparar a los enemigos), el acelerador megatrónico, la volea, el chisporroteador, la tunemordedora, La podadora, el repulsor de vacío, el genial guante del apocalipsis, y un larguísimo etcétera.

Y un elemento que siempre ha caracterizado a las aventuras de estos dos héroes es el diseño de las armas y lo genial que funcionan con los distintos enemigos, con unos son más efectivas que otros. Y lo mejor es que el juego te obliga a usarlas todas, y casi en la misma proporción, ya que la munición es un bien escaso. Olvídate de enamorarte de un arma y utilizarla el 90% del tiempo. Te quedarás sin munición y tendrás que utilizar todas las demás, aunque haya alguna en un principio que no te llame mucho la atención.

Con esta dinámica, el juego te obliga a que aprendas a utilizarlas todas y a sacarlas el mejor de los partidos. Enseguida aprendes dónde usar una y otra, cómo combinar sus efectos, con qué enemigos es mejor guardarte algún cartucho, etc. Además, cuanto más se usan cada una de las armas, más suben de nivel, lo que desbloquea celdas que podremos comprar en la tienda de la Señora Zurkon. Así las armas irán ganando potencia, daño y un sinfín de nuevas características. Un arma que al principio no te dice nada, puede convertirse en tu preferida cuando la hayas mejorado al máximo.





En definitiva…

Técnicamente estamos ante una superproducción envidiable. Ratchet & Clank: Una dimensión aparte ha sido creado de cero para que brille en PS5, ¡y vaya si brilla! Los gráficos son para no parar de utilizar el modo foto incluido, permitiendo cambiar entre el modo rendimiento y el modo gráficos, con iluminación mejorada, trazado de, con gráficos renderizados en resolución 4K dinámica, 60 fps y HDR… Y los planetas y escenarios están diseñados hasta el más mínimo detalle, con un gusto y una técnica que, como hemos dicho, parece una fabulosa película de animación todo el tiempo, tanto en las geniales cinemáticas como en los momentos de gameplay.

Por supuesto, no hay tiempos de carga en este juego, o son casi inapreciables. Desde que cargamos el juego hasta que estamos en mitad de la acción pueden pasar un puñado de segundos y viajar de un planeta a otros y volver a la batalla supone un parpadeo. El SSD de la PS5 trabaja a pleno rendimiento.

Y otra dimensión aparte es también lo que nos hace sentir en las manos y los dedos el DuanSense. Todo lo que tocan, manipulan y agarran los protagonistas se transmite al as palmas de nuestras manos (es genial notar las pulsaciones de las teclas cuando manipulan teclados, por ejemplo). Los gatillos adaptativos tiran y vibran distinto con cada una de las armas, lo que resulta alucinante. También, el pequeño altavoz del mando hace de las suyas para meternos en la acción con cientos de ruiditos.