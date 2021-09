Análisis de Ghost of Tsushima: Director's Cut: El camino del Bushido

Hace poco más de un año Sucker Punch nos trajo una de las maravillas de 2020. Los autores de las sagas Sly o Infamous llevaron a la consola de Sony uno de sus exclusivos más espectaculares. Ghost of Tsushsima se aupó de inmediato a los puestos más altos en todas las listas de mejores juegos del año. Pasado un año de su salida empezaron a escucharse rumores sobre una posible secuela, que finalmente se vieron concretados en la expansión “Isla de Iki, incluída entre otras mejoras en este Director’s Cut que hoy analizamos.



Ya desde el primer vistazo queda claro el esfuerzo que la desarrolladora ha hecho para que esta edición de Ghost of Tsushima parezca algo nuevo. El propio menú de entrada al juego ha sido remozado con un aspecto más sobrio que en la versión original, para que así no tengamos dudas desde los primeros instantes de que estamos ante la versión actualizada. En lo personal me parece que esta sobriedad le sienta estupendamente al estilo general del juego y aunque el estilo del anterior menú era correcto, en este aspecto, y aunque sea algo menor, el juego también mejora. Cabe mencionar también que el fondo del menú, en principio formado por una katana clavada en el suelo, cambia a medida que avanzamos en la historia.