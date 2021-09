Análisis de Encased para PC: un RPG con ambición

Como decíamos al inicio, una de las mayores virtudes de las que se puede dotar a un RPG es su libertad de jugar como buenamente queramos. Obvio que se pueden hacer títulos muy buenos dentro del género sacrificando la libertad de acción dentro de la historia, sin embargo no dejan de ser juegos donde la esencia RPG está diluida en su sistema de combate, mientras que la historia está encarrilada. Hay pocos juegos donde está sensación de libertad este desde el primer momento , casos como Fallout , Baldur's Gate o The Outer Worlds son significativos por ese hecho, nos sueltan en el mundo y a partir de ahí lo vamos moldeando según nuestras acciones. En Encased pasa lo mismo , desde el primer momento tenemos la sensación de poder hacer lo que queramos, y muchas veces que eso tenga consecuencias inmediatas acabando la partida de manera prematura.

De hecho aunque al principio Encased tenga un tono bastante serio, tiene momentos en formato perlas que recuerdan mucho al antes mencionado The Outer Worlds , una pasada de vuelta de Obsidian Entertainment que te hacer reír a carcajada limpia. Algo que el título de Dark Crystal Games también hace de vez en cuando, aunque en mucha menor medida puesto que no logra hilar bien esos momentos socarrones con la seriedad general que inunda el título. Uno de los primeros guiños que vemos al título de Obsidian se puede ver en el momento de creación de personaje , al asignar los puntos de estadísticas, si construimos a nuestro personaje con una baja inteligencia, muy baja, se nos abrirán nuevas opciones de diálogo...muy estúpidos, en el título de Obsidian era una de las maneras de conseguir un final alternativo.

El sistema de combate por turnos es muy restrictivo , mientras otros títulos te dejan mover y combatir mediante un límite de acciones y movimiento, en Encased tenemos unos puntos de acción que, una vez acabamos, no nos permitirán hacer nada más hasta el siguiente turno. Un ejemplo es que si tenemos 8 puntos de acción y disparar un arma nos toma 4 puntos podremos o disparar dos veces o mover por valor de 8 puntos o dividir entre las dos acciones. Parece que da mucha libertad pero si no cuidamos bien los puntos podemos acabar un turno sin haber hecho nada útil , y eso puede ser el fin de una partida.

Aunque el mundo de Encased es enorme y con mucha variedad en sus escenarios a veces se echa en falta algo de contenido. Hay mapas muy grandes donde apenas hay gente dejando vacíos de tiempo en los que solo dejamos que nuestro personaje se mueva como pollo sin cabeza. A esto no le ayuda el hecho de que muchos NPCs no tienen ningún tipo de interacción útil o al menos que merezca la pena. No hay una definición clara en que NPCs pueden ser de utilidad o si explorar una localización puede dar algo de frutos, las primeras horas se soportan pero si eres de hablar con todo Cristo y de explorar hasta la última piedra al final, de las 35 horas aproximadamente que dura el juego, te acabas hartando de no ver nada útil ni de que haya interacciones interesantes con más personajes.