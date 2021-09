Análisis de Big Rumble Boxing Creed Champions: el espíritu de Rocky Balboa

Tenemos muchas historias y razones para meternos al cuadrilátero , algo que se comprueba desde el primer minuto en el que se comience la andadura en su modo Arcade donde se tendrán una serie de combates y se desgranará la historia de cada uno de estos personajes. Estas rememoran muchos de los momentos vividos en la gran cantidad de películas estrenadas en la gran pantalla , por lo que combatir con Eye of the Tiger de fondo hará subir la adrenalina a más de uno. Sin ir más lejos, Rocky Balboa tendrá que hacer frente a Apolo, Clubber Lang y Drago, al mismo tiempo que se han introducido otros combates inventados que extienden un poco más esta modalidad. Lo mismo ocurre con Adonis Creed, el cual ha protagonizado dos películas bajo el nombre de Creed y en cuyo camino se repasan sus mejores combates además de otros creados para la ocasión.

También se cuentan con otros personajes secundarios e incluso inventados que, si bien no aportan demasiado argumentalmente, ya que se cruzarán con los auténticos protagonistas, sí que proporcionan unas cuantas horas de juego más y diversión a puño limpio . La miga del título la encontramos a la hora de acceder al cuadrilatero, pudiendo desplazar lateralmente al personaje a través del pad o el stick y moverlo hacia el fondo o a nosotros para esquivar ataques. Se han tomado prestadas mecánicas como las que se han visto en clásicos del género como Tekken o Soul Calibur y esta adaptación pese a correcta tiene algún que otro fallo en la ecuación. Por otro lado, cada boxeador incorpora un golpe más débil con mayor velocidad y otro más fuerte pero que tarda algo más en ejecutarse . En este A, B y C de combate entra un aspecto importante, la defensa ante los golpes del rival para no caer noqueado.

La defensa es quizás también uno de los mejores ataques, por lo que no se debe olvidar nunca el hecho de cubrirse y esperar el momento idóneo para devolver un golpe o esquivarlo, dando unos segundos para agarrar e impactar un directo. Los combates en cuanto a personalización son bastante completos, definiendo datos como el número de caídas que pueden producirse una vez se es noqueado, el número y la duración de cada round. Esto es completamente disfrutable tanto en solitario como en multijugador local con dos jugadores, dando combates muy divertidos y entretenidos. A medida que en su modo arcade se disputen peleas, se irán desbloqueando nuevos boxeadores y al mismo tiempo atuendos alternativos que comúnmente se resumen en calzones de otros colores o basados en las películas. Para ensalzar un poco más a los nostálgicos se incorporan minijuegos con fases de entrenamiento en los que correr o golpear al saco, como no a ritmo de 'Eye of the Tiger'.