Análisis de NieR Replicant ver.1.22474487139, una versión muy necesaria

El predecesor de NieR:Automata llega con una edición renovada a PlayStation 4, Xbox One y PC

El juego incluye nuevos contenidos para la historia, mazmorras y atuendos adicionales

Los juegos de rol y acción tuvieron su punto álgido a finales de los noventa, pero consiguieron una base de seguidores lo suficientemente grande como para atreverse a seguir asomando la patita de vez en cuando. El juego que traemos hoy es uno de aquellos. NieR Replicant ver.1.22474487139, en adelante Nier, o como mucho Nier Replicant, es uno de ellos.

Estamos acostumbrados a ver reediciones de grandes éxitos del pasado en la actual generación, aunque en esta ocasión, hay que negar todo a la mayor. Nier Replicant no es un remake ni un reboot, tampoco pertenece a esta generación en la que PlayStation 5 y Xbox Series X empiezan a mostrar sus luces. Nier es un juego tan peculiar como su nombre completo, tan difícil de memorizar como la clave del WiFi, y eso es por supuesto gran parte de su encanto y su personalidad. Quizá no sea un juego para todos. Quizá no sea el mejor para que las nuevas generaciones se acerquen a un género que huele a libro cerrado, pero si eres de los que cayó rendido en el universo NieR, este replicante tiene mucho que decirte.

La serie NieR -y su serie madre, Dragenkaard- tienen la muy personal impronta de su autor. Yoko Taro, un guionista y diseñador que dota a sus obras de un aspecto y un estilo que podemos reconocer enseguida. Pero además de estas reconocibles señas de identidad, y a pesar de no ser un JRPG puro, NieR Replicant cumple con algunos de los clichés de este tipo de juegos, sin que esto suponga algo negativo.

Un juego que tiene 10 años

Por ejemplo, tal y como pasa en la mayoría de juegos de ese estilo, NieR Replicant es de los que te va a pedir paciencia para arrancar. Quizá este aspecto es el que haya llevado al ostracismo a este tipo de juegos, con una generación de jugadores más impaciente que los que empezamos a jugar hace décadas. Antes que un juego tuviese un arranque más pausado no suponía un hándicap. Primero porque los jugadores de entonces estábamos más vírgenes, y devorábamos lo que nos dieran con la misma pasión. Si había que tragarse una cinemática de quince minutos para luego empezar a jugar, lo hacíamos sin rechistar.

Otro de los motivos por lo que esto pasaba era por el ritmo de lanzamiento de juegos, muchísimo menor que hoy en día, y que hacía que al no haber tanta competencia jugabas a lo que tuvieras, te gustase más o menos. Ahora la situación en ese sentido ha cambiado, y al haber muchas más opciones, un juego que empiece a cocerse a partir de la segunda hora de juego quizá se deje por el camino a unos cuantos jugadores que salten a otro juego a las primeras de cambio. Sería un error por su parte, porque es a partir de entonces cuando NieR Replicant muestra su verdadero potencial.

Como hemos dicho antes, estamos ante la actualización de la versión japonesa de NieR, un juego de culto que salió al mercado hace nada menos que diez años. A pesar de que aquella versión se convirtió en juego de culto contaba con algunos errores e imprecisiones en el control que no pasaron desapercibidas ni entonces, ni hubieran pasado ahora. Esta reedición se encarga de hacer justicia con aquello y pule esos defectos, entre ellos algunos en el control como por poner un ejemplo, la opción tan importante de fijar al enemigo. Además de pulir el juego original, NieR Replicant es un juego que muestra el máximo respeto hacia el original, algo que los fans agradecerán y que servirá a quienes se acerquen al juego por primera vez para hacerse una idea de lo que se perdieron en su momento.

El envoltorio

Uno de los aspectos más cuidados de la serie, y por supuesto de esta nueva entrega, es el envoltorio en el que nos llega. Tanto su apartado visual como sonoro demuestran que sus creadores han puesto todo el empeño del mundo en que el juego nos llegue en unas condiciones en las que enamore desde el primer momento.

Puede que su aspecto gráfico te guste más o menos, es cierto que no es algo que atraiga a todo el mundo, pero lo que no se le puede negar es que dicho aspecto está ahí porque sus autores han querido y dota a todo el conjunto de una coherencia de la que no muchos pueden presumir. Algo similar pasa con su banda sonora. Una delicia para los oídos que acompaña a la perfección a lo que vemos en pantalla.





Pero, ¿qué hace tan diferente a este juego?

Decíamos hace un momento que NieR Replicant respeta al máximo la obra original, si bien, como no podía ser de otra forma, introduce elementos y novedades que amplían la experiencia. Quizá el más llamativo de ellos sea el cambio de personaje. Si en la versión original controlábamos al padre de Yonah, esta vez viviremos la aventura desde la perspectiva de su hermano.

Podríamos pensar que la historia que nos cuentan pierde algo de sentido al cambiar el personaje, pero nada más lejos de la realidad. Al cabo de unas cuantas horas de juego podemos ver que todo encaja perfectamente e incluso en algunos momentos nos hará pensar que por qué este no fue el elegido como protagonista desde el principio.

Esta historia puede que no sea lo más original que nos han contado nunca, y es que unas poderosas sombras han sometido a la humanidad hasta el punto de ponerla en peligro de desaparecer. Por si fuera poco, NieR, nuestro protagonista se ve obligado por las circunstancias a cuidar de su hermana enferma en un mundo que además no podría ser más hostil. Encontrar el grimorio que nos ayudará a sobrevivir, y lo que es más importante, a encontrar la cura para Yohna.

¿Era necesaria esta actualización?

Esta pregunta, que muchos se harán, no tiene respuesta sencilla. No es que sea necesaria, pero sí que le ha venido muy bien tanto al juego como al universo. En primer lugar porque el juego que sirve de base no salió de territorio nipón, así que para muchos será la primera oportunidad para acercarse a él. Además, el hecho de que se trate de un juego que beba de tantos géneros ayuda a que aunque se trate de un juego con dos lustros a sus espaldas, el público al que se dirige sea lo suficientemente amplio como para convertirse en un éxito.

Y es que tanto el original como esta remasterización no pertenecen a un género claro. Por el contrario, nos traen retazos de varios de ellos, RPG y hack and slash son los principales, pero hay que jugarlo para entender en toda su profundidad por qué estamos ante un juego especial. Además, su corta duración para lo acostumbrado en juegos de ese estilo. Sus poco más de 15 horas, obviamente sin contar misiones secundarias, lo hacen accesible si lo que te apetece es meterte en la historia y ver alguno de sus múltiples finales. Porque sí, otra de las señas de identidad de NieR es su capacidad para hacerte jugarlo varias veces, con el aliciente de ver algunos de sus finales.

En definitiva...

Estamos en resumen ante un remake que si no nos atrevemos a catalogar de necesario, sí que es imprescindible si eres de los que se enamoró de la saga en su momento. En caso contrario, sigue siendo un gran juego que seguro que te dará muchas horas de diversión a poco que te guste el género de rol de acción, las historias complejas y los juegos bien terminados.