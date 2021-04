Análisis Legend of Keepers para Nintendo Switch y PC: la dura tarea de dirigir una mazmorra

Ya habías visto juegos que mezclaban los elementos RPG y roguelike con la exploración de mazmorras y la gestión de héroes y recursos para enfrentarnos a cientos de monstruos y peligros en mazmorras infinitas y aleatorias. Y uno de los principales exponentes de esto es el genial Durkest Dungeon . Pero la desarrolladora Goblinz Studio le ha dado la vuelta a este concepto. Legend of Keepers, que sale hoy a la venta en PC y Nintendo Switch te pone en la piel del maestro de la mazmorra para que gestiones a monstruos, trampas, hechizos y demás trucos para impedir que los héroes de turno lleguen hasta el fondo de tu mazmorra y se lleven los tesoros que se ocultan allí. Y lo hace todo con un extraordinario sentido del humor.

Gestionando la empresa Mazmorras S.A.

El juego nos pone en la piel de un amo de mazmorra dentro de una enorme corporación, llamada Dungeons Company (Mazmorras S.A. en su versión en castellano) y tenemos la oportunidad de convertirnos en el mejor empleado del mes al frente de las mazmorras que la compañía nos pide proteger. Así, tendremos que gestionar los 'recursos inhumanos' (los monstruos que trabajan para nosotros), los recursos materiales (las trampas para colocar en la mazmorra) y demás recursos (las maldiciones, los poderes de monstruos y los nuestros propios, etc.) Todo para impedir que los molestos héroes humanos consigan penetrar en lo más profundo de cada mazmorra y consigan robar los tesoros que guardan y que son propiedad de la compañía. Nuestro objetivo es mantener el oro de la compañía a salvo de los humanos, eliminando a todos los que podamos con nuestros monstruos y trampas, acabando con sus vidas o atemorizándolos para que huyan lejos.

Así, antes de meternos en harina y pasar a defender las mazmorras, el juego tiene una parte de gestión que nos permite vivir diferentes momentos en la vida de la empresa : entrenar a los empleados para mejorar sus habilidades, hacer que asistan a congresos y cursos, mejorar el departamento de I+D para mejorar las trampas, contratar nuevos monstruos o comprar nuevos artefactos, etc. Todo para tener los mejores recursos para hacer nuestro trabajo: aniquilar héroes y proteger mazmorras.

Salas: monstruos, trampas y el jefe final

Las mazmorras están divididas en distintas salas. En algunas de ellas podremos instalar alguna de nuestras trampas (que pueden aplicar distinto daño a los humanos o reducir su moral) y en otras tenemos que colocar a los monstruos que harán frente a los aventureros y héroes humanos . Podemos elegir el orden de los equipos y colocar a los monstruos más adecuados para cada sala, para enfrentarse a esos humanos en concreto. Otras salas están vacías pero nuestro maestro de la mazmorra puede lanzar alguno de sus propios hechizos . Otras salas pueden resultar de descanso para los héroes, lo que recuperar un tanto sus niveles de vida o moral. Y la sala final de la mazmorra, una sala en la que se encuentra el tesoro y lo ideal sería que los héroes no llegaran hasta ella, esta ocupada por nuestro jefe de la mazmorra. Nuestro personaje es el jefe final de fase.





La idea es conseguir que los héroes no logren quitar vida a nuestro monstruo, porque cuando eso ocurra (tras defender un buen número de mazmorras) nuestro monstruo morirá y no podremos completar ese nivel del juego. Pero no te preocupes, porque la compañía te resucitará y podremos volver a intentarlo. Pero lo haremos manteniendo nuestro nivel y recompensas obtenidas (de ahí el componente roguelike). Aunque nuestros empleados y trampas vuelven al nivel uno, nuestro monstruo es más fuerte y eso hará que el próximo intento sea más sencillo.