Mario Strikers: Battle League Football y Xenoblade Chronicles 3 anunciados en el Nintendo Direct

Un nuevo Nintendo Direct nos trajo un montón de novedades que llegará este 2022 a Nintendo Switch

Mario Strikers: Battle League Football o Fire Emblem Warriors: Three Hopes también se han dejado ver

Contenido descargable de pago para Mario Kart 8 Deluxe llegará en 2022

El 2022 traerá muchas novedades para los jugadores de Nintendo Switch. En el último Nintendo Direct celebrado la noche del miércoles 9 de febrero, Nintendo ha anunciado una amplia variedad de nuevos juegos y contenido que llegarán a Nintendo Switch a lo largo de este año.

Entre otras cosas, el Nintendo Direct ha incluido imágenes e información sobre nuevas entregas de franquicias como Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football y Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Además, también se ha anunciado el Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras, que añadirá 48 pistas remasterizadas de la serie Mario Kart a Mario Kart 8 Deluxe como contenido descargable de pago, aunque también se podrá acceder a ellas sin coste adicional si se dispone de una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión; asimismo, se ha compartido información sobre la nueva entrega de Salmon Run, un modo cooperativo de Splatoon 3 que estará disponible este verano. Por su parte, los juegos de rol EarthBound y EarthBound Beginnings se unirán a Nintendo Switch Online... ¡al término de la presentación!

Estas son las principales novedades anunciadas:

Nintendo Switch Sports

¡Los jugadores tendrán que lograr la victoria con raquetazos, patadas y remates en esta colección de deportes que les sitúa en el centro de la acción! Podrán jugar en persona o en línea con familiares y amigos, o desafiar a jugadores del mundo entero en esta nueva entrega de la serie clásica Wii Sports. Los jugadores competirán en seis deportes usando los mandos Joy-Con, incluidos fútbol, voleibol, bolos, tenis, bádminton y chambara (una especie de enfrentamiento con espadas). Los movimientos que hagan en la realidad se reproducirán fielmente dentro del juego. Además, los jugadores podrán usar el mando Joy-Con combinándolo con el accesorio cinta de la pierna (incluido con la versión en formato físico del juego) para patear la pelota en el modo Duelo del fútbol. Por otro lado, hay planeada una actualización gratuita en otoño que añadirá un deporte adicional al catálogo: ¡el golf! Es hora de pasar a la acción y ejercitarse en Nintendo Switch Sports, que estará disponible el 29 de abril. Las reservas comienzan en Nintendo eShop al término de la presentación. Y, para terminar, se llevará a cabo un Online Play Test en el que podrán participar los suscriptores de Nintendo Switch Online entre el 19 y el 20 de febrero. Hay más detalles disponibles en esta página web.

Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras

48 pistas remasterizadas de la serie Mario Kart llegarán a Mario Kart 8 Deluxe como contenido descargable de pago. Habrá un total de seis entregas, y cada una de ellas incluirá ocho circuitos; las entregas se distribuirán de manera escalonada hasta el final de 2023, y los jugadores podrán disfrutar de las pistas tanto de manera local como en línea. El Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras puede adquirirse por separado por 24,99 €, aunque también se puede acceder a él sin coste adicional si se dispone de una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión. Pistas como Wii Centro Cocotero, N64 Monte Chocolate, Circuito Tokio y más se incluirán en la primera entrega. La primera entrega de Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras estará disponible a partir del 18 de marzo. Las reservas de este contenido descargable arrancan al término de la presentación. Los jugadores que no tengan Mario Kart 8 Deluxe, pero que estén interesados en participar en las divertidas carreras de este título, pueden adquirirlo ahora con un descuento del 33 % en Nintendo eShop en Europa, hasta el 20 de febrero de 2022 a las 23:59 (hora peninsular).

Xenoblade Chronicles 3

Un inmenso mundo aguarda a los jugadores en Xenoblade Chronicles 3, la nueva entrega de la aclamada serie de juegos de rol del desarrollador MONOLITHSOFT. Los jugadores se pondrán en la piel de los protagonistas Noah y Mio, atrapados en medio de las hostilidades que sacuden a las naciones rivales de Keves y Agnus. Seis personajes, pertenecientes a ambas naciones, participarán en un gran relato cuyo tema central es la vida. Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar un mundo nuevo que conecta los futuros de Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles 2, cuando el juego llegue a Nintendo Switch en septiembre de 2022.

Mario Strikers: Battle League Football

¡Es hora de prepararse para el strike, un deporte similar al fútbol que enfrenta a equipos de cinco jugadores y en el que no hay reglas que valgan! Hasta ocho jugadores, cuatro por equipo, pueden competir entre sí en una única consola Nintendo Switch. Además de los partidos individuales, el juego en línea* permite a 20 jugadores aunar fuerzas y competir para convertirse en el mejor club del mundo. Mario Strikers: Battle League Football llegará a Nintendo Switch el 10 de junio. Las reservas comienzan en Nintendo eShop al término de la presentación.

MLB The Show 22

La serie MLB The Show estará disponible por primera vez para Nintendo Switch. En MLB The Show 22, los jugadores podrán disfrutar, entre otros, del popular modo al estilo de los juegos de rol “Road to the Show” y del modo en línea de colección de cartas “Diamond Dynasty”, en casa y en cualquier sitio. Además, gracias al juego multiplataforma, los jugadores podrán desafiar a sus amigos; por otro lado, el progreso multiplataforma les permitirá guardar sus avances y acceder al contenido en cualquier otra plataforma en la que esté disponible MLB The Show 22. MLB The Show 22 desembarcará en Nintendo Switch el 5 de abril. Las reservas comienzan en Nintendo eShop al término de la presentación.

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION

Una version remasterizada del aclamado juego de rol CHRONO CROSS está de camino a Nintendo Switch. Se han añadido una serie de mejoras a este clásico, como la posibilidad de desactivar los encuentros con los enemigos y una banda sonora realzada. Además, también se incluye RADICAL DREAMERS. Los usuarios podrán descubrir los orígenes de CHRONO CROSS en esta aventura conversacional. Dos mundos se entrecruzan en CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION, que se abrirá paso a espadazos hasta Nintendo Switch el 7 de abril. Las reservas comienzan en Nintendo eShop al término de la presentación.

Portal: colección complementaria

En los galardonados juegos Portal y Portal 2, de Valve Software, la Portal Gun es la clave para que los jugadores se liberen de su cautiverio en un misterioso laboratorio. Podrán crear portales y teletransportarse a otras zonas para echarle el guante... ¿a un buen trozo de tarta? Los jugadores no son los únicos capaces de atravesar portales, ¡ también pueden hacerlo cubos, láseres y robots con una personalidad inquietante! Portal 2 añade los modos multijugador local, en línea y de pantalla partida. Un auténtico desafío de puzles aguarda a los usuarios en Portal: colección complementaria, que llevará las leyes de la física al límite en Nintendo Switch en 2022.

Splatoon 3

Un nuevo tráiler ha mostrado la próxima entrega de Salmon Run, un modo cooperativo de Splatoon 3 que incluirá a su vez funciones inéditas. Un salmónido gigante nunca visto hace su aparición al final de tráiler. ¿Lograrán los inkling y los octarianos salir victoriosos? ¡La respuesta, en Splatoon 3, que llegará a Nintendo Switch este verano!

Kirby y la tierra olvidada

El tráiler más reciente de la nueva aventura de plataformas en 3D de Kirby muestra por primera vez la transmorfosis. Con esta habilidad, Kirby absorbe objetos y se transforma en ellos. Por poner un par de ejemplos, Kirby puede convertirse en coche y moverse a toda pastilla, transformarse en dispensador para atacar con latas de zumo ¡o incluso adoptar la forma de un cono perforante! Por otro lado, si Kirby hace evolucionar sus habilidades de copia en la armería de Waddle Dee, ubicada en la ciudad de los Waddle Dees, no solo cambiará su apariencia ¡también se volverá mucho más poderoso! ¿Conseguirá Kirby rescatar a los Waddle Dees y devolver la paz a este mundo misterioso? Kirby y la tierra olvidada estará disponible para Nintendo Switch el 25 de marzo.

Disney Speedstorm

Los creadores de la serie Asphalt nos traen pura acción automovilística protagonizada por un elenco de personajes legendarios y circuitos vertiginosos inspirados en Disney y Pixar. Disney Speedstorm es un juego de descarga gratuita, pero contará con nuevas temporadas de manera regular con las que se añadirán más personajes de Disney y Pixar, circuitos y karts. Además, los usuarios podrán pasárselo en grande con el juego multiplataforma y los modos multijugador de pantalla partida y en línea. Disney Speedstorm pisará el acelerador en Nintendo Switch este verano.

No Man’s Sky

Los jugadores explorarán un universo infinito en el que cada estrella es la luz de un sol remoto, a cuyo alrededor orbitan mundos repletos de vida. Además, construirán desde humildes refugios hasta increíbles colonias que se extienden por múltiples planetas, reunirán recursos, reclutarán aliados y tendrán que sobrevivir sea como sea. Este universo generado de manera procedimental cuenta con lugares y seres únicos, listos para que los jugadores los descubran. No Man’s Sky aterrizará en Nintendo Switch este verano.

EarthBound y EarthBound Beginnings

Es hora de unirse a Ness, Paula, Jeff y Poo en una gran aventura para cumplir con una antigua profecía y detener al malvado Giygas (¡y aprovechar para ver una actuación de los Runaway Five, ya de paso!) en EarthBound, un juego de Super NES. Además, los jugadores también podrán viajar al año 198X en EarthBound Beginnings, una versión localizada al inglés del juego Mother de Famicom. EarthBound y EarthBound Beginnings llegan a Nintendo Switch Online... ¡al término de la presentación!

Actualización de Metroid Dread

Habrá disponible una actualización gratuita para Metroid Dread al término de la presentación. En el brutal modo aterrador, basta un solo golpe para que termine la partida, Por otro lado, si los jugadores acaban de llegar a la serie Metroid, el modo principiante les resultará de gran ayuda, ya que les permite recuperarse más fácilmente. En abril llegará otra actualización gratuita que añadirá el modo Ola de jefes, en el que se puede luchar contra un jefe tras otro de manera continua.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

¡Llegan nuevos informes desde el frente de batalla! A lo largo de dos intensas campañas, los usuarios liderarán a un elenco memorable de oficiales en jefe, que ahora cuentan incluso con voz. También se encontrarán con personajes únicos y terrenos diversos, por lo que tendrán que trazar estrategias efectivas para lograr la victoria. Además de las campañas de Advance Wars y Advance Wars 2: Black Hole Rising, los jugadores también pueden probar a obtener las mejores puntuaciones en la sala de batalla; crear y compartir sus propios mapas en la sala de mapas; y enfrentarse a amigos y enemigos en el multijugador local y en línea. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp se abrirá paso hasta Nintendo Switch el 8 de abril.

STAR WARS: The Force Unleashed

¡Es hora de desencadenar el poder la Fuerza en esta aventura clásica de Star Wars! Los jugadores encarnarán al aprendiz secreto de Darth Vader, y usarán devastadores poderes de la Fuerza y combinaciones del sable láser mientras dan caza a Maestros Jedi en planetas conocidos de la serie. Es posible usar los botones o los controles de movimiento, estos últimos mejorados respecto a la versión original de Wii. Por otro lado, los usuarios también podrán verse las caras con un amigo en duelos locales para determinar quién es el Jedi más poderoso de la galaxia. STAR WARS: The Force Unleashed llegará a Nintendo Switch el 20 de abril. Las reservas comienzan hoy en Nintendo eShop.

Assassin’s Creed The Ezio Collection

La historia completa del asesino legendario Ezio Auditore da Firenze se recoge en estos tres juegos aclamados de la serie Assassin’s Creed. Los jugadores explorarán la Italia del Renacimiento y la Constantinopla del siglo XVI, interactuarán con figuras históricas y descubrirán los secretos del Credo a lo largo de estas tres entregas, dos cortos y el contenido descargable. Además, podrán aprovechar las funciones mejoradas de la version para Nintendo Switch donde quieran, incluidos los controles de pantalla táctil, la vibración HD y las opciones de pantalla mejoradas. Assassin’s Creed The Ezio Collection llegará a Nintendo Switch el 17 de febrero. Las reservas comienzan en Nintendo eShop al término de la presentación.

Cuphead – The Delicious Last Course

¡Más acción a mansalva al puro estilo Cuphead aguarda en el contenido descargable de pago Cuphead – The Delicious Last Course! En esta ocasión, a Cuphead y Mugman se les une la Señorita Cáliz para vivir un aventura sin par, en la que los jugadores explorarán la nueva Isla Tintero y usarán los movimientos de la Señorita Cáliz, como el salto doble y las fintas rodantes. Es hora de derrotar a un buen puñado de jefes nuevos, cada uno con su estrambótica personalidad y ataques monstruosos. Cuphead – The Delicious Last Course llegará a Nintendo Switch el 30 de junio.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Los jugadores podrán tamborilear al ritmo de 76 canciones muy pegadizas, incluida una version orquestal del tema principal de The Legend of Zelda, así como “Gurenge”, “Feel Special” y “Racing into the Night”. Además, podrán verse las caras con otros usuarios en el modo “Gran guerra de tamborines” u organizar conciertos con sus amigos en “Banda de DON-chan”. Por otro lado, un servicio de suscripción de pago dentro del juego ofrece el acceso a más de 500 canciones desde el mismo día del lanzamiento. No hay quien escape del ritmo del taiko en Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, disponible para Nintendo Switch en 2022.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Los jugadores se unirán a personajes de Fire Emblem: Three Houses para participar en colosales batallas a lo largo de una Fódlan devastada por la guerra. Edelgard, Dimitri, Claude y otros personajes de Fire Emblem: Three Houses regresan para demostrar su valía como guerreros. Los jugadores podrán ejecutar combos impresionantes y movimientos especiales increíbles en combates en tiempo real repletos de acción. Se abrirán paso entre las hordas de enemigos con el hacha de Edelgard o la lanza de Dimitri, o los dispararán desde lejos con el arco de Claude. Ha llegado el momento de luchar por un futuro mejor en Fire Emblem Warriors: Three Hopes, que estará disponible para Nintendo Switch el 24 de junio. Por otro lado, el mismo día del lanzamiento también se pondrá a la venta una edición limitada de Fire Emblem Warriors: Three Hopes que incluye un libro de ilustraciones, un mapa tapiz de Fódlan, un set de cinco figuras acrílicas de personajes, un set de postales de personajes y la tarjeta del juego.

LIVE A LIVE

¡LIVE A LIVE, un juego de rol que nunca se había vendido fuera de Japón, llegará ahora a Nintendo Switch con gráficos en HD-2D! Cuenta con siete historias, cada una con protagonistas, épocas y estilos de juego distintos. En el Salvaje Oeste, un viajero, sobre cuya cabeza pende una gran recompense, lucha por su vida; en el ocaso del periodo Edo en Japón, un shinobi se encarga de una misión secreta. Todas estas historias pueden vivirse en el orden que prefieran los jugadores. Un periplo como ningún otro aguarda en LIVE A LIVE, a la venta para Nintendo Switch el 22 de julio. Las reservas estarán disponibles en Nintendo eShop al término de la presentación.

TRIANGLE STRATEGY

Queda muy poco para que llegue el juego de rol y estrategia TRIANGLE STRATEGY; una nueva versión de prueba que permite a los usuarios jugar del capítulo 1 al 3 estará disponible en Nintendo eShop al término de la presentación. Los datos de guardado podrán transferirse luego a la versión completa del juego tras adquirir este último. El protagonista Serinoa y sus aliados se verán envueltos en un conflicto entre tres naciones. Las decisiones y convicciones de los jugadores determinarán su destino en TRIANGLE STRATEGY, a la venta para Nintendo Switch el 4 de marzo.

FRONT MISSION 1st: Remake y FRONT MISSION 2: Remake

La primera entrega de FRONT MISSION está de camino a Nintendo Switch, totalmente remasterizada. En este juego de rol estratégico, los jugadores pilotarán máquinas armadas llamadas Wanzers y conducirán a su batallón a la victoria. La clave para ganar está en apuntar a piezas específicas del enemigo para destruirlo, e ir desentrañando poco a poco la historia de este juego clásico. FRONT MISSION 1st: Remake entrará en acción en Nintendo Switch este verano. La secuela FRONT MISSION 2: Remake también llegará a Nintendo Switch en el futuro.

KLONOA Phantasy Reverie Series: ¡Klonoa: Door to Phantomile y Klonoa 2

Lunatea's Veil llegarán a Nintendo Switch! Los jugadores correrán, saltarán, flotarán y dispararán Balas Viento para agarrar y lanzar a los enemigos a lo largo de niveles oníricos de desplazamiento lateral, y sacarán todo el provecho de los entornos para moverse. Grandes aventuras esperan a los usuarios en KLONOA Phantasy Reverie Series, a la venta para Nintendo Switch el 8 de julio.

GetsuFumaDen: Undying Moon

La muerte no es el fin: en este juego, los usuarios derrotarán a enemigos infernales y, cuando pierdan, conservarán su alma y sus recuerdos... ¡y continuarán la lucha en un nuevo cuerpo! GetsuFumaDen: Undying Moon combina acción al estilo roguelike con un mundo fantástico y siniestro inspirado en el Ukiyo-e, un género de pintura tradicional japonés. La muerte no representa el final, pero el mundo del infierno cambiará constantemente como si estuviera dotado de vida, ofreciendo un nuevo desafío y nuevas disposiciones del terreno a los jugadores en cada partida. GetsuFumaDen: Undying Moon llega a Nintendo Switch al término de la presentación.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE

Extraños incidentes llamados Rupturas están asolando el universe de GUNDAM. Los jugadores tendrán que descubrir la causa y restaurar la línea temporal en SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE. Pilotarán tres Mobile Suits en dinámicos combates que mezclan elementos de acción y de juego de rol, con la posibilidad de mejorar la potencia de cada Mobile Suit con distintas piezas. Además, también podrán luchar en compañía de amigos en el multijugador cooperativo en línea*. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE llegará a Nintendo Switch en 2022.

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud