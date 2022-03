Julia Abramova, ciudadana rusa en España: “Muchos rusos no saben nada de la guerra, el 70 o el 80% viven una vida normal”

Julia Abramova es una ciudadana rusa que vive en España, pero sus padres están en su país natal. “Creo que mucha población no sabe casi nada, el 70 o el 80% de la gente vive una vida normal y corriente. Mucha gente rusa no tiene televisión o solo ven lo que echan. Mucha gente vive una vida normal”, ha afirmado.

Risto Mejide se pregunta si, ante la marcha de grandes multinacionales del país, la gente no se ha dado cuenta de que algo pasa. Ya ha puesto como ejemplo que un día se ve la cadena BBC y al siguiente no, a lo que Guillermo Pulido, experto en geoestrategia, ha respondido: “La mayoría de la población no ve medios extranjeros, ven los medios del régimen”.