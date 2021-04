Y Risto no ha podido empezar el programa de otra manera, "bienvenidos al programa que sabe que Florentino ha montado la Superliga para que no hablemos que el Barça ha ganado la Copa", ha asegurado. A continuación el presentador ha pedido que subieron el himno deportivo por excelencia 'We are the champions' en plató por la emoción que estaba sintiendo en esos momentos, "para una vez que ganamos algo", ha asegurado pletórico.