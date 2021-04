El Barcelona golea al Athletic con un Messi estelar y es el nuevo campeón de la Copa del Rey (0-4)

Los jugadores del Barça sonrieron como hacía tiempo no lo hacían

En la segunda parte, esas ocasiones y ese buen juego se acabaron convirtieron en goles. Griezmann fue el encargado de abrir la lata tras rematar a placer una asistencia milimétrica de De Jong . El ex del Atlético había fallado una ocasión solo unos minutos antes. Sería precisamente el centrocampista holandés quien pondría distancias en el marcador tras meter el segundo tanto para la cuenta del Barcelona.

Con el tanto del ex del Ajax, el Athletic bajó los brazos y asumió una goleada que no tardaría en llegar. Leo Messi se sumaba a la fiesta con un golazo y pocos minutos después, el capitán del Barcelona se asociaba co Jordi Alba para materializar su doblete. Lejos de bajar marchas, los futbolistas blaugranas siguieron intentando acrecentar la ventaja. Griezmann tuvo en su mano conseguir la 'manita' pero el VAR anuló el gol.