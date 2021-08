Vox ha pedido que se retire el cartel de la Feria de Murcia protagonizado por Raquel Sastre porque, bajo su punto de vista, ofende al cristianismo. La cómica ha valorado esas críticas en ‘Todo es mentira’ y cree que, si no estuviese ella en la imagen, hubiera habido muchas menos quejas.

Los problemas de Vox con la cómica vienen de tiempo atrás. Sastre cree que lo que le pasa al partido de ultraderecha con ella es que tienen “falta de comprensión lectora” y que han malinterpretado las palabras que dijo durante una entrevista con Buenafuente. “Estuvimos hablando de las dificultades de las familias con niños con necesidades especiales. Yo hago humor negro de las cosas que me duelen. Cuando estaba a punto de romperme hice un chiste para no llorar en directo. Dije que lo difícil que es para las familias tener a nuestro cargo a un hijo con una discapacidad, como una parálisis cerebral o que vote a Vox. La gente se rio evidentemente porque es un chiste, es una incongruencia, nuestro cerebro entiende que eso no es verdad y por eso provoca risas”, explicó.