Silvia se ha derrumbado durante la entrevista con Marta Flich. 14 miembros de su familia , entre ellos 10 menores, siguen en Afganistán . “Ya hubo un primer contacto con el Gobierno de España y llegaron delante de la puerta donde estaban los soldados estadounidenses. Gritaban “España, España”, pero los americanos no les hicieron ni caso. Les dejaron ahí, no les dejaron pasar. Ahí estuvieron cuatro horas antes del atentado”, explicó Silvia. Pero desde ese momento no volvieron a producirse más contactos con el Gobierno.

Para que su caso no caiga en el olvido, Silvia quiere salir en todos los medios de comunicación que pueda para hacer ruido y que el Gobierno no se olvide de su familia. Además, le mandó un mensaje al Presidente del Gobierno: “Por favor, que no les abandonen. Mi familia necesita salir de ahí, que no les abandonen”.