Fernando Cocho, analista de inteligencia, sobre Afganistán: “Los británicos han dejado la lista de sus colaboradores en manos de los talibanes”

Fernando Cocho, analista de inteligencia , ha hablado en directo en ‘Todo es mentira’ para contar la última hora de lo que está ocurriendo en Afganistán . España ha anunciado que ha terminado su labor allí tras evacuar a más de 2.000 personas, pero todavía hay gente que intenta salir del país y que no tiene manera de hacerlo. Es el caso de la familia de Silvia : son 14 personas con las que el Gobierno español ya se había puesto en contacto, pero que no consiguieron acceder al aeropuerto y ahora siguen en Kabul, pese a que sus vidas podrían correr peligro.

Estados Unidos se retirará del país el próximo día 31 de agosto. Hasta entonces, ¿habría manera de que personas como la familia de Silvia pudieran salir del país gracias a los aviones americanos? Cocho niega esta idea: “No. No es que no se pueda, es que no quieren. Los americanos solo permiten el paso a gente con los papeles que ellos requieren”.