La prueba piloto para reabrir las discotecas en Sitges: "Se hará un test de antígenos antes y después de la fiesta"

En Sitges no se han quedado con los brazos cruzados, y han puesto en marcha una prueba piloto para reabrir el ocio nocturno. 'Todo es mentira' se ha puesto en contacto con Damià Orts, hostelero , para conocer cómo será esta prueba, "es como se ha hecho en la sala Apolo, y en Sant Jordi", ha contado el empresario.

Fiesta "legal"

Damià Orts ha querido transmitir que su colectivo lo está pasando muy mal, no hay ayudas y muchos empresarios están cerrando porque no pueden aguantar más la situación.

De hecho, "si no abrimos a mi negocio no le quedan más de 4 meses de vida", ha contado muy preocupado, "hay muchos compañeros que se han quedado por el camino", ha explicado. No están ingresando nada, "necesitamos abrir los negocios por favor", ha suplicado a las instituciones.