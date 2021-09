José Luis Ábalos, sobre su salida del Gobierno: "No es que no quiera traicionar a nadie, es que no me quiero traicionar a mí"

Ábalos, en 'Todo es mentira': “No tuve ninguna reunión con Delcy, solo le dije que no podía entrar en España”

José Luis Ábalos, sobre el rescate a Plus Ultra: "Yo no tuve ninguna responsabilidad. Era una compañía tan pequeña que yo no sabía ni que existía"

Risto Mejide presentaba nada más comenzar ‘Todo es mentira’ a uno de los nuevos colaboradores del programa: José Luis Ábalos. El ex ministro de Transporte y Movilidad no ha tardado en sufrir las bromas de Miguel Lago y Antonio Castelo, que no han tenido piedad ante la cara de incredulidad de Ábalos.

Pero una vez avanzado el programa, Risto Mejide se ponía serio y, en un vídeo, repasaba los momentos más polémicos de exministro de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos respondía a todos estos temas sin tapujos. “Está todo judicializado, pero aquí nos saltamos todo…”, comenzaba diciendo.

Una de las cosas que Ábalos quiso dejar claro en todo momento es que él no tuvo nada que ver con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. “Yo no tuve ninguna responsabilidad. Era una compañía tan pequeña que yo no sabía ni que existía”, aseguraba.

Su supuesta reunión con Delcy, política venezolana, es otro de los temas que dio mucho que hablar durante su cargo como ministro. “No tuve ninguna reunión con ella, solo le dije que no podía entrar en España”, aseveraba Ábalos.

Por último, José Luis Ábalos explicaba cómo había sido su salida del Gobierno con una ‘pulla’ para Pedro Sánchez: “Por una parte, tenia una necesidad casi vital de dejar todo aquello. Por otra parte, soy una persona que no suelo preguntar aquello que no tienen interés de comentármelo”.

Ábalos habla de Pedro Sánchez y su salida del Gobierno

Pese a la pulla, Ábalos no ha tenido más que buenas palabras para Sánchez: “Para el presidente no es agradable encarar una situación así y prescindir de colaboradores que, él más que nadie, sabe lo que han podido servir”. El exministro ha confesado que lo único que le preocupó de su salida fue tener que enfrentarse a las “especulaciones de las cuestiones no explicadas”.

Ábalos también ha hecho una confesión que ha sorprendido a los presentes: “Sánchez y yo no hemos vuelto a hablar de este tema, no he hablado ni con él ni con nadie, no he llamado a nadie del Gobierno desde que salí”.

Con todo, se mostró agradecido al presidente, de quien ha dicho que “ha sido el único que me ofreció algo y además importante” y a quien elogió describiéndole con tres adjetivos: “Es una persona muy entregada, no tiene límite en tiempo ni en dedicación, se entrega absolutamente renunciando a otras muchas cosas. Mucha constancia y una voluntad tremenda”.