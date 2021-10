La voz que escuchamos en la cinta pertenece a Ángel Alcázar de Velasco , amigo íntimo de Ramón Franco. Cuenta que en los Consejos de Ministros Franco hablaba muy poco, pero al plantearse la vuelta del filósofo respondió: “Si este señor viene y no cumple las órdenes que usted le de, aparecerá cualquier día en una cuneta ”.

“He tratado lo suficiente con Francisco Franco para saber que no era inteligente , que era listo”, dijo Alcázar. Ramón Franco, hermano del dictador, dio más detalles: “Inteligir él no era capaz… Tenía esa picardía y listeza que tiene todo tarado y menguado de algo”.

El amigo de la familia también reveló que Carmen Polo “trataba muy mal” a Franco “en el sentido de contestarle mal y darle maltrato, de palabra y no creo que le diera algún garrotazo a lo mejor... no sé, no creo".