Carmen Polo "daba maltrato" a Francisco Franco: salen a la luz los miedos del dictador

En los audios, Alcázar de Velasco confiesa cómo era psicológicamente el dictador: "He tratado lo suficiente con Francisco Franco Bahamonde para saber que no era inteligente, era listo". Luego, el amigo del hermano del generalísimo detalla: "Es decir, inteligir él no era capaz... tenía esa picardía y listeza que tiene todo tarado y menguado de algo".