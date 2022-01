La enfermera afirma que nadie le ha explicado cuál es el protocolo a seguir si un paciente da positivo por covid. Ha contado dos situaciones en las que se ha dado el caso y el procedimiento ha sido diferente. En una de ellas, se trasladó el mismo día al paciente a la unidad covid, pero en la otra no. “A mis compañeras les ha pasado que hubo una noche en la que un supervisor del turno de noche, cuando se supo que una paciente había sido positiva, dio la orden de que a las 24 horas se le tenía que realizar otra PCR, mientras tanto no se movía de ahí. Y no se la aisló en una habitación [de transición] porque no existen en mi planta”.