Pacientes del hospital de La Paz denuncian que enfermos con covid y sin covid comparten habitación

La enfermera que confirmó la información en 'Todo es mentira' ha recibido una reprimenda por sus comentarios

"Hoy sospechosamente está en silencio", ha reflexionado Risto Mejide

Rosa Díaz, enfermera del Hospital La Paz de Madrid, denunció este jueves en ‘Todo es mentira’ que hay pacientes positivos en covid que están conviviendo en la misma habitación con otros que han dado negativo. Sus palabras han tenido mucha repercusión y Risto Mejide ha anunciado que hoy no puede volver a estar en el programa porque “la han llamado para reñirla”. El presentador ha contado que Rosa Díaz ha dicho a ‘Todo es mentira’: “Me han reñido, no puedo volver a entrar”.

Jesús García es portavoz del sindicato de enfermería SATSE y ha intervenido para aclarar algunas cuestiones de la intervención de su compañera, pero a pesar de todo insiste en que la apoya. “Esta mañana ha ella la han llamado para tener una reunión con quien redacta los protocolos. Me he ido con ella y en esa reunión en ningún momento se la ha vapuleado”, ha dicho García, recalcando que ha hablado con su compañera hace poco y que no tiene constancia de que haya recibido ninguna amonestación.

“Si tanto la queréis proteger, me sorprende mucho que no sepáis que la han reñido. Hoy sospechosamente está en silencio”, ha respondido Risto, aludiendo a que no ha vuelto a intervenir en el programa pese a la gran repercusión de sus declaraciones.

La denuncia de la enfermera