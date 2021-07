Dina ha contado que se encuentra en arresto domiciliario. "Ellos me dijeron que no sabían cómo iban a terminar esas manifestaciones y que por eso me detuvieron. Pasé 24 horas en el calabozo, me dejaron hablar con mi madre, que era lo que pero me tenía porque estaba preocupada por ella. Te desestabiliza no saber lo que está pasando fuera. Cuando hablé con ella me mantuve más firme y fue más fácil sobrellevar lo que estaba pasando. Al otro día me dijeron que podía irme a mi casa pero que estaba presa domiciliar. Estoy arrestada en casa hasta que me digan si mi caso va a juicio o no. No puedo hacer ningún acto delictivo porque si no me cogen presa. Tengo que estar todo el rato localizable y solo puedo salir a trabajar, al médico, a por alimentos o por medicinas".