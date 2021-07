El hermano del hombre que sufrió un tiroteo en su casa, en Cuba: "Sus hijos están en shock"

"No me han dejado verlo, no permiten que nadie lo vea. He ido porque he tenido que llevarme medicamentos para la inflamación y los dolores porque no tenían. Lo único que me han dicho es que está bien. Me dicen que no está herido de bala, que tiene una herida de 8 centímetros en el cráneo. Que tiene hematomas pero que no tiene herida de bala ¿Qué tan cierto puede ser? No lo sé, no sé si les puedo creer o no les puedo creer", cuenta.