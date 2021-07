Un paparazzi cubano pone en duda la explicación de Dina Stars tras su detención: "Te torturaron psicológicamente"

Después de ser testigos en 'Todo es mentira' de su detención , y tras pasar 29 horas en paradero desconocido, Dina Stars anunciaba en sus redes sociales que ya estaba en su casa, sana y salva a las 17.00 de la tarde, hora de España. "Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron , me llevaron por instigación a delinquir por promover las campañas de manifestación", ha explicado en su cuenta de Instagram.

Cree que no es cierta la versión que ha dado Dina Stars, "a ella no la secuestraron, la llevaron un momentico a dar una vueltecita, después la regresaron, y no inventen, no me hicieron nada, no me torturaron", ha dicho el paparazzi, "simplemente te presionaron, te torturaron psicológicamente", ha añadido.