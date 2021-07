La policía cubana se lleva a Dina Stars durante la entrevista en 'Todo es mentira': "Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar"

'Todo es mentira' ha hablado con Dina Stars para conocer de primera mano cómo se están viviendo estas protestas contra el régimen castrista: si era cierto lo que se está diciendo en la prensa, si estaba despareciendo gente, si Estados Unidos ha tenido algo que ver.... Y ha sentenciado cosas como estas: "Hace mucho tiempo que no creemos en ningún régimen", "el presidente de Cuba no nos representa".

La amiga de Dina se ha acercado todo lo posible a la puerta de la habitación para intentar grabar. A los pocos minutos ha vuelto Dina, "me llevan", ha dicho a las cámaras, y ha lanzado un mensaje, "hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos". Y ha concluido, "me tengo que ir".