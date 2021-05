Manuel Rico, sobre el protocolo de la vergüenza que impedía tratar a los ancianos con covid en hospitales: “Ayuso tenía tres alternativas y no usó ninguna”

“En España hay 5.200 residencias de mayores y poco más de 200 inspectores. Aunque fuesen superhéroes y superheroínas no podrían investigar de manera adecuada lo que ocurre en las residencias”, ha explicado el periodista. Además, dice que el 89 por ciento son de gestión privada. “Ya que el estado no presta el servicio, lo mínimo que tendría que hacer es controlarlo y no lo hace”, dice.