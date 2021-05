‘Todo es mentira’ ha hablado con Rafael Suárez, mariachi, que nos ha dado su opinión. Dice que está claro que los que acudieron a la sede de Podemos “no son mariachis profesionales” y ha rechazado que se les contrate para hacer ese tipo de burlas. “Me parece muy mal, por más que estés de acuerdo o en desacuerdo, no vas a ir a burlarte a la puerta de su partido. Uno tiene que tener un comportamiento profesional. Mantengan la compostura, no se presten a estas payasadas que está muy feo”, ha expresado.